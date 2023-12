Detalji krađe u Omarskoj: Arkan ukrao autobus da bi se provozao

PRIJEDOR – Namjera dvadesetosmogodišnjeg Darka Todorovića zvanog Arkan iz Omarske da se provoza autobusom, neslavno je završila jer je nekoliko kilometara od mjesta krađe, sletio s puta te razbio autobus "Rale tursa" koji je ukrao.

Kako saznajemo mladić je od ranije dobro poznat policiji ali u nedjelju je počinio nesvakidašnju krađu jer je sa parkinga benzinske pumpe u Omarskoj ukrao autobus koji u vlasništvu pomenutog autoprevoznika iz Banjaluke.

"Po svemu sudeći mladić je to učinio samo da bi se provozao ukradenim autobusom kroz Gradinu, ali mu se nije posrećilo jer je tu zapeo i slupao autobus a policija ga je tu i zatekla", rekao je izvor "Nezavisnih".

Šteta koju je pričinio na autobusu za sada nije zvanično uvrđena.

Dragomir Rajilić, direktor "Rale tursa" rekao je za "Nezavisne", da je osumnjičeni pronašao ključeve i tako pokrenuo i ukrao autobus.

"Brzom reakcijom policije pronađen je nakon sat vremena. Zasad ne znamo koliku je štetu pričinio, to će naknadno utvrditi procjenitelji, jer nisam stručan za to. On je sletio s puta kod Gradine, nekoliko kilometara od mjesta gdje je ukraden autobus", rekao je Rajlić.

Kako je rekao Railić, policija je mladića tu i zatekla ali na sreću nikog nije udario autobusom niti je on povrijeđen.

"Nije mi poznat njegov identitet ne poznajemo mladića uopšte", rekao je Railić.

Kako je saopšteno iz prijedorske policije D.T. je osumnjičen da je u nedjelju oko 17.50 časova počinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari a brzom intervencijom policijskih službenika autobus je pronađen na području mjesta Gradina i za volanom je bio osumnjičeni D.T.

Dodali su da je pritom oštetio i parkirani automobil privatnog vlasništva.

"U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će protiv D.T. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo", rekli su iz policije.

Iz kompanije "Viva travel" iz Banjaluke su se oglasili nakon krađe autobusa te su rekli da je počinilac pritom udario u auto njihovog vozača.

