Detalji nesreće kod Srpca: Automobil bio potpuno uništen, kao da je bomba pala

Kapetan

Ovakvim člankom ste mladićima poručili "pijte i vozite do daske,lijepo ćemo o vama pisati". Za svako žaljenje je ovakva tragedija. Odgovornost medija je da ne izvještava o tome jesu li mladići pravili probleme, nego da izvještava o činjenicama. Činjenica je da je ovdje riječ o prebrzoj vožnji u ranim jutarnjim satima, nakon gradskog izlaska. Da bismo spasili neke druge mladiće, moramo iznijeti činjenice i uputiti generaciju do 25 godina da ne ponove okolnosti koje su dovele do ovakve tragedije.