Detalji obračuna u Debeljacima: Banjalučki kaskader osumnjičen da je išamarao brata

BANJALUKA - Mladić iz Banjaluke, kojeg je noćas brat prijavio da ga je išamarao, zapravo je Mladen Benić (23), javnosti poznat po nadimku "banjalučki kaskader", koji je dobio prije četiri godine zbog vožnje automobila niz stepenice kod Tržnice.

Potvrdili su to za "Nezavisne novine" izvori bliski istrazi, koji podsjećaju da je Mladen u septembru 2018. godine danima bio zvijezda društvenih mreža u gradu na Vrbasu, ali i šire.

On, podsjetimo, tada nije imao vozačku dozvolu, zbog čega se vjerovatno i nije zaustavio na policijski znak "Stop" u banjalučkoj Aleji svetog Save i počeo je da bježi.

"Policajci su mu, tokom potjere, rotacijama signalizirali da stane, ali je on nastavio da vozi. Na raskrsnici ulica Gajeva i Đure Dančića krenuo je prema Gradskoj tržnici i to pješačkom stazom, a zatim i stepenicama kroz Gradsku tržnicu i sve to snimili su prolaznici, te se snimak potjere munjevito raširio na internetu", podsjeća izvor "Nezavisnih novina".

Ubrzo ga je policija stigla u Ulici Isaije Mitrovića, te su utvrdili da u organizmu ima 1,18 g/kg alkohola. Potjeru od prije četiri godine možete da pogedate u videu na kraju teksta.

Kako napominju izvori "Nezavisnih novina", Mladena je noćas prijavio njegov dvadesetjednogodišnji brat B.B.

"B.B. je prijavio da ga je brat išamarao u banjalučkom naselju Debeljaci, a potom mu zapalio i vozilo, te pobjegao", kažu naši sagovornici.

Po dolasku policajaca, utvrdili su da je otac ovih mladića ugasio požar. Policija utvrđuje ostale okolnosti incidenta koji se noćas dogodio.

