Detalji pljačke benzinske pumpe kod Laktaša: Alarm uplašio lopova pa izgubio cigarete

LAKTAŠI - Nespretni lopov uspio je izgubiti dio plijena tokom bjekstva iz benzinske pumpe "Nestro Petrol" u Čardačanima, opština Laktaši, gdje je ukrao cigarete.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da je kradljivca uplašio alarm, pa se dao u bjekstvo, ali je nekoliko šteka cigareta ispustio nedaleko od pumpe koju je "opelješio".

"Ta benzinska pumpa ne radi cijelu noć. On je to, po svemu sudeći, odlično znao, pa je oko 4.15 razbio staklo na objektu te ušao, a zatim se prihvatio cigareta. Ostale artikle uopšte nije dirao. Međutim, pošto se aktivirao alarm, on se, ubrzo nakon što je upao u objekat, dao u bijeg", pojašnjava sagovornik "Nezavisnih", upućen u detalje ovog slučaja.

Štata koju je lopov pričinio ovim pohodom do zaključenja ovog teksta nije procijenjena, a u trenucima kada je naša ekipa bila na toj pumpi, rađen je popis. Radnici nisu mogli davati izjave.

Iz policije nam je potvrđeno da je ova krađa izvedena u režiji jednog lica, u petak ujutru, oko 4.15.

"Krivično djelo okvalifikovano je kao teška krađa. Izvršen je uviđaj, a obaviješten je i dežurni tužilac", rečeno nam je iz policije.

Benzinska pumpa ima video-nadzor pa se pretpostavlja da će snimci policiji pomoći pri rasvjetljavanju ovog slučaja.