Detalji presude Mujkiću: Nalazom krvi nisu pronađeni narkotici

BANJALUKA - Nisvet Mujkić (25) iz Prnjavora osuđen je u petak u banjalučkom Okružnom sudu na šest i po godina zatvora jer je pijan upravljajući golfom usmrtio djevojčicu Vanju Rudić (13) dok je 10. oktobra lani čekala svog oca na trotoaru na raskrsnici ulica Laze Lazarevića i Novaka Pivaševića u centru Prnjavora.

Izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilom B kategorije na osam godina, a Sud mu je produžio i pritvor zbog uznemirenja javnosti.

To je jedna od najvećih kazni u ovom sudu izrečenih za saobraćaj, ali je izazvala negodovanje javnosti i porodice, koji su se okupili pred sudom smatrajući da je preblaga.

Mujkić je prethodno priznao krivicu, koju je prihvatilo Vijeće Okružnog suda.

Obrazlažući presudu, sudija Branimir Jukić rekao je da je nakon priznanja krivice Sud razmotrio dokaze i ocijenio da je nesporno da je on počinio djelo za koje ga terete, s tim da, u odnosu na navode optužnice da se radi o direktnom umišljaju, Sud smatra da se radi o eventualnom umišljaju.

Prilikom odmjeravanja kazne Sud je kao otežavajuće okolnosti uzeo to što je bio u stanju teškog pijanstva prilikom činjenja krivičnog djela sa smrtnom posljedicom.

Kada je u pitanju korištenje narkotika, Jukić je rekao da je optuženi sam priznao da ih je koristio, ali ih nalaz krvi nije prepoznao.

Osim toga, otežavajuća okolnost bila je to što je vozio 65 km na čas većom brzinom od dozvoljene jer je ograničenje 40, a vozio je 105 km na čas.

"Bio je u obavezi da vozi desnom stranom, ali je usljed brzine automobil sletio s ceste i usmrtio pješaka", rekao je Jukić.

Kao olakšavajuća okolnost navedeno je to što je nekažnjavan, kao i to da je na ročištu izrazio kajanje te zaplakao, a Sud je to ocijenio da je bilo iskreno.

Mujkićev branilac Aleksandar Jokić rekao je da će pričekati da mu se dostavi pisana presuda kako bi je mogao analizirati i odlučiti o tome da li će uložiti žalbu.

Podsjetimo, Mujkić je ranije tokom suđenja rekao da se ne sjeća nesreće, ali da razumije bol roditelja djevojčice, te je dodao da se kaje jer nije htio da se to desi.

"Kriv sam što sam im uzeo sve u životu i oduzeo voljeno dijete, ali to nisam htio", rekao je Mujkić ranije.

Prema presudi, Mujkić je 10. oktobra lani oko 21.19 autom udario i usmrtio djevojčicu, koja je stajala na trotoaru.

Navodi se da je bio pijan, s 2,01 gram/kg alkohola, i vozio nasilnički - 105,6 kilometara na čas, što je više nego duplo od dozvoljene brzine od 40 kilometara na čas.

Prema presudi, on je tog dana pio od 17 do 21 čas u kafiću, te da je po izlasku iz lokala sjeo za volan.

Insistirao je da vozi, a s njim je kao suvozač bio Srđan Stojčinović, koji je lakše povrijeđen.

Presuda je izazvala negodovanje građana i porodice, koji su se okupili ispred zgrade Okružnog suda u Banjaluci, smatrajući da je kazna ponižavajuća.

"Ne znači mi ništa što je pustio koju suzu kajanja. Djeteta ni krivog ni dužnog nema", kažu uplakani roditelji i najavljuju da će se boriti i dalje.

Okupiće se mirno u nedjelju u Prnjavoru.

"Šta treba da uradi, da ubije još ljudi da bi dobio maksimalnu kaznu?", poručuje porodica, koja se, kažu, nadala da će dobiti bar 13 godina robije, iako su tražili maksimalnu.