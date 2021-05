Detalji tragedije u Derventi: Dječak nastradao u potkrovlju kuće

DERVENTA - Derventa je zavijena u crno kada je u petak desetogodišnjak D.K. iz tog grada poginuo u eksploziji zasad nepoznate naprave u porodičnoj kući u Dubičkoj ulici u tom gradu.

Ova nezapamćena tragedija desila se oko 11.45, kada je dječak, kako se pretpostavlja, iz znatiželje otišao u potkrovlje porodične kuće, gdje je našao eksplozivnu napravu. Nakon toga je odjeknula strahovita eksplozija koja je, nažalost, završila tragično.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku ove tragedije, dok je porodica bila u kući, dječak je pošao u potkrovlje. Od siline eksplozije, kako nam je potvrđeno, nastradao je na licu mjesta.

Kako su naveli iz Policijske uprave Doboj, Policijskoj stanici Derventa u petak oko 11.45 prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Dubičkoj ulici u Derventi došlo do eksplozije, u kojoj je dijete smrtno stradalo.

"Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Derventa i Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Doboj", naveli su iz policije.

Prema pisanju lokalnih portala, dječakov stric koji ovdje živi radi kao deminer, a u kući u kojoj je dječak živio nalazili su se određeni rekviziti koje je stric koristio.

Ipak, detalje ove tragedije pokazaće policijska istraga.

Na licu mjesta bio je i dežurni tužilac, koji je rukovodio uviđajem.

Saučešće porodici nastradalog dječaka je izjavio i Milorad Simić, gradonačelnik Dervente, koji je u petak odmah otišao na lice mjesta, gdje je razgovarao s ocem nastradalog dječaka.

Kako saznajemo, za to vrijeme majka je bila na ukazivanju ljekarske pomoći u Službi hitne pomoći.

"To je velika tragedija. Posjetio sam neutješne roditelje, koji su van sebe. Nevjerovatna je to tuga. Sve ukazuje na to da je dječak iz radoznalosti aktivirao neku eksplozivnu napravu", rekao je Simić medijima.

Slike sa mjesta tragedije su strahovite jer je od siline detonacije gornji dio kuće uništen, oštećen je krov sa kojeg je pao crijep. Takođe saznajemo da je oštećen i automobil koji je bio pored kuće.

Podsjetimo, nedavno je u Banjaluci pukom srećom izbjegnuta tragedija kada je u naselju Petrićevac prilikom branja cvijeća u obližnjem šumarku nekoliko djevojčica naišlo na odbačenu pušku i dvije ručne bombe.

To je bilo u šipražju udaljenom samo 100 metara od prve kuće, a mještani su bili u panici zbog pomisli da se moglo desiti da su to šipražje zapalili, što redovno rade svake godine.