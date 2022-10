Detalji tragedije u Prijedoru: Nakon preticanja motori se direktno sudarili

​PRIJEDOR - Prijedor je sinoć pogodila velika tragedija u kojoj je poginuo 18-godišnji A.L., dok se njegov vršnjak, maloljetni A.N. bori za život nakon saobraćajne nesreće u mjestu Tukovi.

Uviđajem je utvrđeno da je A.L. stradao nakon što je došlo do direktnog sudara njegovog motora gilera sa skuterom pežo kojim je upravljao A.N., prenosi UNA.

"Pri rezultati istrage ukazuju da su se tri motocikla kretala magistralnim putem prema Sanskom Mostu. Na jednom dijelu puta krenuli su da pretiču vozilo ispred sebe kada je iz suprotnog pravca naišao četvrti motocikl, skuter peugeot. Navodno na skuteru nije bilo upaljeno svjetlo, pa ga ostali motociklisti nisu ni vidjeli. Došlo je do direktnog sudara peugeotap i gilere, a oba vozača su pala na asfalt", kaže dobro upućeni izvor.

On dodaje da je nakon stravičnog sudara, doslovno "far u far", K.Č. naletio na točak jednog od dva motocikla pri čemu se njegov motor piaggio zanio i K.Č. je pao, ali srećom bez teških posljedica.

Nakon nesreće A.N. je ukazana ljekarska pomoć i hitno je prebačen u UKC Republike Srpske u Banjaluci. Kako se saznaje njegovo stanje je dosta teško i bori se za život.