Detalji ubistva iz Vlasenice: Svjedoka u vrat pogodio metak iz pištolja policajca

Pazite molim vas vi to kako već se priprema sve ovo: "To je jedan od najboljih momaka, imao je sve pohvale od komandira, načelnika. Bio je za primjer"......MA ŠTA MI REČE....nahavliše policajca nebi rekao čovek ma to je pištolj sam opalio jbg nije kriv.!!!???A on ubica !! Ubio čovjeka na pravdi boga ni krivog ni dužnog i sad treba kao u svakoj normalnoj državi da odgovara za ubistvo i da robija kao i svaki drugi koji je tako uradio nešto. Ali kod nas će ga još osloboditi odgovornosti ...ispast će da je pištolj sam opalio (sam se repetirao i bum) pravo čoveka u glavu. Vidite koje priče već se raspredaju ...nahvališe ga toliko a čovek što poginu to ništa. Sve znaju o policajcu pazi molim te kaže najbolji sudski policajac a tek počeo da radi svega 2 mjeseca i već oni znaju kako je on najbolji .E ima iskustva u p.m. da bi bio proglašen da radi 15-20 g .Ovo samo u usranoj BiH može biti tj RS i nigdje više na planeti zemlji. Došlo je vrijeme da ubijaju i ispred sudova ..ne smije se više doći ni u sud. Takve bizarne stvari se dešavaju kod nas kakve se nigdje na svijetu ne mogu čuti da su se desile...ali kod nas ima i toga u izobolju. Kao prvo šta se ima neko igrati i prčkati po oružju , rastavljati bilo šta...uopšte vaditi iz futrole na radnome mjestu? To je prvi prekršaj ne dozvoljen koji je napravio uopšžje zna se kada se i u kojim okolnostima vadi iz futrole i upotrebljava ako se baš mora.A ovaj se igrao Vajat Erpa a ko zna možda je igrao i neku igricu na mobitelu pa se utripovao neš je svakako za svaku osudu i mora na robiju i nema nikakvih olakšavajućih okolnosti ovde ...ama baš činjenica da je izvadio pištolj iz futrole je otežavajuća okolnost...jbt zbog čega je vadio pištolj iz futrole na radnome mjestu kad se zna gdje se to može raditi isklučivo ako se čisti oružje ili u streljani ili sl. E vidi se sad ako su vam svi ovakvi najbolji policajci teško se nama.