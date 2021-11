Detalji zločina u Foči: Četiri metka ispalio u auto u kojem je bio dječak

FOČA - Mještani Foče oplakuju devetogodišnje dijete M.L., koje je ubio Borivoje Tešović (54), koji je lividiran dok je prilikom hapšenja pružao otpor i pokušavao da aktivira i baci ručnu bombu prema pripadnicima Jedinica žandarmerije Foča.

Zločin koji Foča ne pamti desio se u nedjelju, a ogorčeni mještani u nevjerici odmahuju glavom i pitaju se ko je kriv što je dijete ubio duševni bolesnik, za kojeg su svi u tom mjestu znali da, kako kažu, "nije dobar", da je bio agresivan i slobodno šetao gradom, a bilo je poznato i da posjeduje oružje jer se bavio lovom.

Policijskoj upravi Foča oko 17.15 prijavljeno je da je u mjestu Zavait nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te je nastradalo dijete koje se nalazilo u automobilu.

Prema nezvaničnim informacijama, ubica je pucao kada je pokušao zaustaviti jedan automobil, ali vozač nije stao, nakon čega je on pucao na vozilo i tako ubio dijete.

Kako nam je potvrđeno, dijete je bilo u vozilu s ocem, a Tešović je ispalio četiri hica, od kojih je jedan metak dječaka pogodio u glavu te je stradao na licu mjesta.

Četiri čahure su uviđajem i pronađene na mjestu tragedije.

Taj dan, kako saznajemo, Tešović je na još nekim lokacijama prijetio ljudima i koristio pušku te tražio od ljudi da ga voze.

Tešović je na više mjesta pravio barikade i pucao na vozila, kao i na Radenka Kunarca kojeg je zaustavio i uperenom puškom izveo iz vozila. "Pucao mi je odmah pored lijeve noge iz puške. Katastrofa kakve su mu oči bile, pogled njegov, vidim da je čovjek 'pukao' skroz",rekao je Kunarac.

Tešović ga je potom natjerao da odu do njegove kuće, te je na tom putu još dva puta pucao, ali ga je promašio.

Iz kuće Tešović je uzeo bombe, municiju i jednu minu i natjerao Radenka da ga vozi prema Čelebićima, ali je Radenko uspio da ga ubijedi da nema dovoljno goriva, pa ga je ostavio na putu i pobjegao za Foču, gdje je sve odmah ispričao policiji.

Vasilije Krnojelac ispričao je novinarima da je Tešović ušao u njegovu kuću u zaseoku Kadijino Brdo.

"Govorio sam mu da mi ne ide kući, mrak je. Unesem drva u kuću, a on uđe i sjede. Nosi ranac na leđima, sjede, kaže goni me milicija. Pa gdje ti je, bolan, milicija? Kaže, eno ih na Zavajtu. Pa znaš da ne možeš pobjeći miliciji? Ako si šta napravio prijavi se u SUP, a ne možeš ti pobjeći, niko nije pobjegao", ispričao je Krnojelac.

On je o ovome i obavijestio policiju, koja je nakon ubistva djeteta još dok je trajao uviđaj krenula u opsežnu potragu za ubicom.

Tešović je, kako nam je potvrđeno, oko ponoći lociran u jednom lovačkom domu u šumi u Čelebićima, gdje su odmah upućeni policijski službenici.

U potragu su bile uključene sve snage Policijske uprave Foča i Jedinice žandarmerije, te su blokirani područje Čelebića i putna komunikacija prema Pljevljima, a kada je lociran prilikom hapšenja osumnjičeni za teško ubistvo pružio je aktivan otpor.

Dok je pokušavao da aktivira ručnu bombu prema pripadnicima Jedinica žandarmerije Foča, oni su pucali i usmrtili ga.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju rekli su nam da nemaju u evidencijama da je Tužilaštvu prijavljivan za krivična djela, ali imaju neka saznanja da je ranije boravio u Psihijatrijskoj bolnici u Sokocu.

Fočaci su potreseni ovim događajem i, kako kažu, svaki sugrađanin zna kakva je osoba bio Tešović, a društvene mreže usijale su se pitanjima ko je kriv što psihički bolesnik, koji je mjesecima, kako kažu, prijetio ljudima, nije bio smješten u ustanovu, već je nedužno dijete moralo nastradati.

"Sad je kasno, nažalost, djeteta nema, a i da neko odgovara za propuste to neće umanjiti tugu porodici", jedan je od komentara.

U školi šok, bol i tuga

U Osnovnoj školi "Sveti Sava", koju je pohađao ubijeni dječak, uslijedili su šok, bol i tuga, a njegovi drugari iz odjeljenja nisu pohađali nastavu. Direktorica škole Jelena Čančar kaže da su šokirani i zatečeni.

"Ovo je za nas kao školu nezapamćeno, da nam se desi ovako nešto i prosto ne znamo ni kako da reagujemo. Željeli bismo na neki način da pomognemo i porodici i našoj djeci, odjeljenju u koje je dječak išao. Oni su tražili odobrenje da ne dođu u školu, jer se osjećaju loše, nisu bili spremni da prisustvuju nastavi i mi smo to odobrili", navela je Čančareva. (Srna)