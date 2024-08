Detalji zločina u Šipovu: Sačekao ženu prije posla pa joj presudio

ŠIPOVO - Ubijena žena Anđelka M. nedavno je napustila nevjenčanog muža Nikolu Cumbu iz Šipova, koji ju je jutros sačekao prije posla te je ubio u autu u blizini svoje kuće, saznaju "Nezavisne".

Cumbo je, kako se sumnja, sačekao da žena ostavi njihovu djecu, a potom joj presudio u autu na putu, pa pucao sebi u glavu.

Žena je na mjestu preminula, a on je jutros u Urgentni centar UKC Republike Srpske dovezen u teškom stanju, bez svijesti i sa prostrelnom ranom na glavi.

Kako saznajemo žena je rodom iz Šipova ali je živjela u Srbiji te je prije nekoliko godina započela život sa Cumbom sa kojim ima dvoje djece satrosti dvije i šest godina.

Cumbo je i ranije sumnjičen za napade na suprugu, a već je kažnjavan zbog nasilja u porodici, a zbog lošeg odnosa u braku ona ga je napustila.

Kako saznajemo od mještana, Anđelka M. je poslednjih mjeseci sa djecom živjela kod rođaka i radila je u jednom preduzeću.

On ju je jutros sačekao na putu do posla kada je dovezla djecu do njegove kuće.

Povezana vijest:

"Krenula sam na posao i vidjela Hitnu kao projuri. Mislila sam da je nekom pozlilo, a onda sam Ulici Karađorđeva vidjela mnogo policije i čula sam da je žena ubijena a muškarac teško ranjen", kaže Šipovljanka.

Ovaj zločin šokirao je mještane ove male opštine, a policija je blokirala dio ove ulice.

Cumbo je, prema posljednjim informacijama, u teškom stanju, i u toku je njegova operacija.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim", on je jutros u Urgentni centar UKC Republike Srpske dovezen u teškom stanju, dijagnostički obrađen i sve prognoze su krajnje neizvjesne.

Na terenu su još uvijek policija i dežurni tužilac banjalučkog Okružnog tužilaštva Banjaluka.

Portparol Policijske uprave Mrkonjić Grad Božana Vulin kazala je da im je ovaj slučaj prijavljen jutros u 7.45 časova.

"Prijavljeno je da je počinjeno ubistvo i pokušaj samoubistva. U toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci", navode iz policije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.