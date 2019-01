Dijete i žena povrijeđeni zbog poledica na trotoarima

BIJELJINA - Dijete i žena povrijeđeni su u Bijeljini prilikom pada na trotoar zbog poledice, podaci su Hitne službe bijeljinskog Doma zdravlja.

"Dijete školskog uzrasta imalo je povrede noge, a žena se obratila zbog ugruvanosti", rekao je Srni dežurni ljekar Milorad Simić.

U Komunalnoj policiji kažu da je jutros Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove grada Bijeljina upućen zvaničan dopis zbog poledice na trotoarima, kao i pojedinim kolovozima kao na primjer prema Agrotržnom centru.

"Neophodno je da reaguju posipanjem soli i rizle", rekao je Srni načelnik Komunalne policije Ratomir Draganić.

On podsjeća da so ne može reagovati na temperaturi ispod minus četiri stepena Celzijusova, ali i napominje da je jutros bilo minus tri stepena Celzijusova, pa je trebalo posuti so i rizlu po trotoarima.

Komunalna policija od početka januara svako jutro prati situaciju na terenu, ali su kontrole preventivne, pa za sada nikoga ne kažnjavaju.

Povodom prognoziranih obilnijih snježnih padavina, Draganić napominje da su sva pravna i fizička lica dužna da ispred svojih objekata uklanjaju snijeg, te da su za neizvršavanje te obaveze predviđene visoke novčane kazne.