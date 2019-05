Direktor privatnog preduzeća pronevjerio 13.000 KM

​ZVORNIK - Protiv B.S. (57) iz Zvornika podnesen je izvještaj Okružnom tužilaštvu Bijeljina zbog sumnje da je u svojstvu direktora privatnog preduzeća iz Zvornika oštetio drugo preduzeće iz istog grada tako što nije isplatio robu koju je, prema prethodno sklopljenom ugovoru o poslovnoj saradnji, bio dužan da isplati.

On je osumnjičen da je to počinio od jula 2009. do februara 2011. godine, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

B.S. je osumnjičen da je izdao mjenice za koje je znao da nemaju pokrića i da obaveze neće biti ispunjene, čime je pribavio imovinsku korist svom preduzeću od oko 13.150 KM, te za taj iznos oštetio drugo preduzeće.

On je osumnjičen da je počinio krivična djela poslovna prevara i izdavanje čeka i sredstava bezgotovinskog plaćanja bez pokrića.