Đajić svjedočio: Nikada nisam popio kafu za Zeljkovićem

BANJALUKA - Vlado Đajić, generalni direktor UKC Republike Srpske, rekao je u Okružnom sudu u Banjaluci da su termalne kamere odigrale veliku ulogu u sprečavanju širenja korona virusa UKC-om i da je njihova nabavka bila ispravna i opravdana.

On je saslušan kao svjedok tužilaštva na suđenju Branislavu Zeljkoviću i ostalim optuženima u predmetu "Korona ugovori" kojima se na teret stavlja da su oštetili Republiku Srpsku za najmanje 1,3 miliona maraka. Đajić je u sudnici naveo da, po pitanju nabavke termalnih kamera, nije imao nikakav kontakt sa Zeljkovićem i da je odluku o potrebi njihove nabavke donio tim UKC-a, koji se bavio problematikom kovida.

"Moji kontakti sa Zeljkovićem su bili isključivo poslovni. U to vrijeme smo kontaktirali svakodnevno i možda sam nekada bio i neugodan prema njemu, jer smo tada stalno nešto trebali. Dnevno pijem između 30 i 50 kafa, a Zeljković je jedan od rijetkih ljudi u gradu sa kojima nikada nisam popio kafu", rekao je Đajić, prenosi ATV.

On kaže da se potreba za nabavkom termalnih kamera ukazala u cilju borbe protiv kovida, čiji je jedan od simptoma visoka tjelesna temperatura. Budući da UKC ima više ulaza, više od 3.000 zaposlenih i više od 1.000 pacijenata, Đajić smatra da je nabavka bila nužna radi lakše i brže trijaže, dodajući da su kamere odradile veliki posao.

Pojasnio je da je na sastanku tima UKC-a utvrđeno koliko će se nabavljati stacionarnih, a koliko ručnih kamera, a zahtjev za njihovu nabavku je on lično pisao, odnosno diktirao sekretarici.

"Zahtjev za nabavku je poslat Institutu za javno zdravstvo jer su, po odluci Kriznog štaba, oni bili zaduženi za sve nabavke u vrijeme pandemije", istakao je Đajić.

Nabavku termalnih kamera je radila firma "A.R.M.S. sistemi", čiji je direktor Vladimir Vuletić, a nabavljeno je šest stacioniranih po cijeni od 180.000 KM i 20 ručnih za 100.000 KM, bez PDV.

Tužilac Sanja Tadić Stojisavljević upitala je Đajića kako je Vuletić u svojoj ponudi znao da napiše tačan broj koji je UKC tražio.

"Ne znam na koji način mu je bila poznata količina. O tome se govorilo na sastancima tima i moguće da je tako saznao iz nekih izvora", rekao je Đajić, navodeći da se nije lično bavio cijenom i detaljima i da su to radile nadležne službe.

Tužilac ga je upitala da li je upoznat sa mejlom koji je upućen UKC-u, od drugog dobavljača koji je stacionirane kamere nudio za tri puta manju cijenu, ali je svjedok rekao da se ne sjeća tog mejla.

Saslušan je i svjedok Vladimir Mašić, pravnik u Institutu za javno zdravstvo RS, koji je bio član komisije koja je potpisala nabavku kamera. On kaže da mu je dokumentaciju o kamerama donijela pokojna Zora Bilić i da je to samo potpisao, bez detaljnog uvida u dokumentaciju.

"Vidio sam da su to potpisale Vanja Čanković i Radmila Barašin, pa sam i ja stavio potpis. Zora mi je rekla da je to hitno, pa samo potpisao. Tek kasnije, kada je bilo hapšenje direktora, sam detaljno pregledao dokumente", rekao je Mašić.

On kaže da mu je tada bilo čudno to što je ponuda stigla u 9.20 časova. Navedeno je da se komisija sastala u 10.05, a odluka o nabavci je donesena u 10.20. To mu je bilo čudno jer, kako je rekao, pauza u IJZ traje od 10 do 10.30 časova.

Na upit optuženog Zeljkovića da li se sjeća kakve su preporuke donesene po pitanju pauza, svjedok je rekao da se ne sjeća, a optuženi ga je podsjetio da se insistiralo na tome da svi radnici ne idu na pauzu u isto vrijeme kako bi se spriječilo grupisanje.

Na upit odbrane da li je Zeljković na njega i druge vršio bilo kakav pritisak ili mu tražio da potpiše nešto s čim se ne slaže, Mašić je odgovorio da nije.

Zeljkovićev branilac Jadranka Ivanović danas je među dokaze uvela dokumente koji ukazuju koji su to evropski standari za maske, navodeći da su maske koje su predmet suđenja zaštitne, a ne medicinske kako se, kako tvrde, taj termin pogrešno koristi.

Tužilac Sanja Tadić Stojisavljević rekla je da se protivi uvođenju tog dokaza, navodeći da je Zeljković još u vrijeme pandemije morao znati šta je predmet nabavke, te da je sve to prihvatio i potpisao.

"Nisam ja te maske tako nazvala, već optuženi i IJZ u svojim službenim dokumentima. Imamo mi i naše propise, akte i standarde u Zakonu o javnim nabavkama koje je Zeljković bio dužan da poštuje"”, rekla je Tadić Stojisavljević, navodeći da se "Tužilaštvo protivi evropskim standardima, jer imamo svoje".

Advokat Ivanović je odgovorila da je, za razliku od Zeljkovića, tužilaštvo moralo i bilo dužno da zna da li se maske medicinske ili zaštitne, jer te je i svaki market mogao nabavljati.

Podsjetimo, bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Branislavu Zeljkoviću optužnicom se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja i primanje mita. Direktor firme "Prokontrol " Slavko Bojić optužen je za pomaganje u zloupotrebi službenog položaja, bivši direktor "Sineks laboratorije" Sani Crljić za pomaganje, direktor agencije "Travel for fan" Saša Marković za davanje mita i i direktor "Promedinga" Dragan Dubravac za zloupotrebe u postupku javne nabavke.

