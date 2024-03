Đugumu 13 godina zatvora

Sado Đugum (46), optužen za organizovani kriminal u vezi s nizom krivičnih djela danas je proglašen krivim i osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 13 godina.

Nepravosnažnu presudu mu je izreklo Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Mostaru kojim je predsjedavala Danijela Dalipagić-Rizvanović, a u čijem su sastavu radili Merima Ćatić i Elis Sultanić.

Đugum je kriv za organizovani kriminal u vezi s izazivanjem opšte opasnosti, oštećenjem tuđe stvari, podstrekavanjem na ubistvo, iznudom, kao i za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet droga u sticaju s navođenjem na prostituciju i posjedovanjem i omogućavanjem uživanja opojnih droga.

Oslobođen je jedne tačke optužnice koja se odnosila na izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari, kao i za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Iako je kriv za navođenje na prostituciju tada maloljetne S.H. u periodu od 2015. do polovine 2016. godine, oslobođen je da je počinio to krivično djelo u vremenu između druge polovine 2016.godine do 2019. godine. Takođe, oslobođen je za krivično djelo trgovina ljudima.

Kao olakšavajuću okolnost Sudsko vijeće je cijenilo da je riječ o porodičnom čovjeku, ocu četvero djece, među kojima je jedno maloljetno.

Međutim, od otežavajućih su to stjecaj krivičnih djela počinjenih u dužem periodu, te upornost i drskost prilikom njihovog činjenja.

Takođe, od otežavajućih okolnosti, između ostalog, Sudsko vijeće je cijenilo i samu ličnost optuženog, budući da se radi, kako je rečeno, o ranije osuđivanoj osobi te da je njegova kriminalna aktivnost postala opasnija. Takođe, rečeno je da je krivična djela za koja je kriv, uglavnom, činio radi stjecanja protupravne imovinske koristi.

Đugum je prisustvovao izricanju presude bez svojih advokata Dragana Barbarića i Emira Karače, ali je sudnicu, na zahtjev, napustio tokom obrazlaganja presude.

Suđenje Đugumu, koji se, prema optužnici Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, nalazio na čelu grupe u kojoj su u prvom redu bili Adnan Šljivić (38), Alen Fale (33) i Miran Voljevica, koji je u bjekstvu te drugi njima poznati, počelo je 4. jula prošle godine.

Krajem istog mjeseca Šljivić i Fale su nagodili s Tužilaštvom HNK. Prema Sporazumu o priznanju krivice, prihvatili su zatvorske kazne u trajanju od godinu i po za Šljivića i tri godine za Falu.

