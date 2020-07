Doboj oplakuje nastradale mladiće: Rođaci zajedno otišli u smrt

DOBOJ - Milan (25) i Nenad Kovačević (27), rođaci iz Doboja, zajedno su u utorak otišli u smrt nakon što su se audijem A6 sudarili s audijem A4. Nesreća koja je njihov grad zavila u crno desila se u Velikoj Bukovici, kod Doboja.

Tragedija se desila oko 23 časa, a nastradali mladići su bili u vozilu za čijim volanom je bio njihov komšija Goran K., dok je drugim audijem upravljao osamnaestogodišnji Stefan A. iz Stanara.

Oba vozača su povrijeđena i upućena u dobojsku Opštu bolnicu, a kako smo danas nezvanično saznali, nisu bili životno ugroženi.

Prema nezvaničnim informacijama, audi A4 je išao iz pravca Doboja te u krivini prešao u suprotnu traku i sudario se s audijem A6, u kojem su se nalazili stradali mladići.

Nakon sudara oba vozila su se okrenula na cesti i djelimično sletjela s kolovoza, a na oba automobila prednji dio je potpuno uništen.

Kada su čuli udar mještani su istrčali kako bi pomogli, ali dvojici mladića nije bilo spasa jer su imali teške povrede, od kojih su na mjestu ostali mrtvi.

Vijest o smrti rođaka šokirala je Dobojlije, koji kažu da su mladići bilo vrlo bliski kao da su rođena braća.

Za Milana su nam ispričali da je bio vozač i vozio kamiom, dok je Nenad bio muzičar te da su obojica bili mladići za primjer.

"Tuga do neba. Tragedija za cijeli grad, a posebno za njihove roditelje kao i Nenadovog brata i Milanovu sestru. Bukvalno u trenutku ugašena mladost. Ne znamo kako je došlo do tragedije, ali brzina plus neiskustvo i eto... Kada se desi ovako nešto bude prekasno za sve, tu je samo sekund dovoljan", rekao je jedan Dobojlija vidno potresen ovom tragedijom.

Od nastradalih mladića poznanici su se danas emotivnim porukama opraštali na društvenim mrežama.

Između ostalih, i vozači kamiona iz svih dijelova BiH su se na Facebooku oprostili od stradalog kolege Milana te su u grupi Teretnjaci.ba objavili njegovu sliku uz poruku.

"Napustio nas je još jedan kolega, koji je otišao na bolji svijet, Milan Kovačević. Neka ti je laka crna zemlja i počivao u miru Božjem", napisale su kolege nastradalog, dok su se ispod slike redale emotivne oproštajne poruke.

Kako nam je potvrđeno iz Policijske uprave Doboj, navodeći incijale, oba automobila su poslana na vanredni tehnički pregled.

Po naredbi tužioca oba tijela mladića su prevezena u prosekturu dobojske bolnice radi obdukcije.

Detalji kao i uzrok nesreće biće poznati kada se završi istraga.