Dobojlija se lažno predstavljao kao inspektor, pa pljačkao po Zenici

ZENICA - Navodni “inspektor Jonjić”, koji se proteklih dana u Zenici lažno predstavljao, uhapšen je sinoć oko ponoći u ulici Bistua Nuova.

Rezultat je to ekspeditivnosti Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I u Zenici, koji su, u koordinaciji sa pripadnicima Policijske stanice Crkvice, locirali i uhapsili 25-godišnjeg mladića.

Kako saznaje Avaz, radi se o Nikoli Stojniću iz Doboja, nastanjenom u Zenici, a koji je odranije poznat policiji. Svojevremeno je robijao u Kazneno-popravnom zavodu u Doboju.

Naime, on je proteklih dana, u kasnim satima, zaustavljao građane i govorio im da je inspektor, da odgovaraju opisu, a potom im tražio ličnu kartu radi identifikacije. Nakon što građani izvade novčanik, on ih pokrade i pobjegne u nepoznatom pravcu. Interesantno je i to da je Jonjić na sebi imao i prsluk, na kojem je napisao “Krimi policija”, te natpis “Jonjić A.”.

Aldina Alić, portparol MUP-a ZDK, ističe da je uhapšeni “izvršio više krivičnih djela lažno se predstavljajući da je kriminalistički inspektor, kojom prilikom je u nekoliko slučajeva na drzak način otuđio novac od građana, nakon čega se udaljavalo u nepoznatom pravcu”.

Nakon kriminalističke obrade, on će biti predat na nadležnost i daljnje postupanje Tužilaštvu ZDK.

Možete da nas pratite i na Facebook stranici