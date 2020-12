Dobojski dileri kriju drogu i u genitalijama

DOBOJ - Dileri droge ne biraju način i mjesto na kojem će sakriti svoju "robu", pa je dobojska policija u toku ove godine istu pronalazila na nevjerovatnim mjestima.

"Od klasičnog skrivanja u garderobi, u svom prtljagu, zatim u vozilima, na raznim dijelovima unutar vozila, s vanjske strane vozila, takođe smo imali situaciju u prethodnom periodu da lica skrivaju drogu u svojim genitalijama, uglavnom lica ženskog pola. Zatim, imamo situaciju da drogu skrivaju na životinjama, uglavnom kućnim ljubimcima, psima koje vode sa sobom, takođe, jedno od mjesta gdje smo pronašli sakrivenu opojnu drogu jeste upravljač bicikla", kazao je za "Nezavisne" Predrag Lazić, načelnik Sektora kriminalističke policije PU Doboj.

On je dodao da je u proteklom periodu na području Policijske uprave Doboj zabilježeno 37 krivičnih djela, a od toga je 29 djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i osam slučajeva omogućavanje uživanja opojnih droga te više od 260 prekršaja, od kojih se 180 odnosi na vozače koji su odbili da se testiraju na drogu ili su za volanom automobila bili pod dejstvom narkotika i 80 prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Iz dobojske policije su povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv zavisnosti upozorili da se starosna granica konzumenata droga iz godine u godinu spušta.

To su nam potvrdili i u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Doboj, u kojem su, između ostalog, imali posla i sa dvanaestogodišnjim djetetom.

"Mislim da su u pitanju trendovi, moda, to je djeci sada nešto kao u naše vrijeme probiti više rupica u uhu ili nositi poderane hlače. Nama je to bilo nešto sramotno, da li će nas vidjeti mama i tata. Oni to sada rade, eto, učim njemački, pa da bih mogao naučiti, uzeću spid, jer mi daje snagu. Eto, to su njihove logike", rekla je Mladenka Milanović, psiholog u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja.

Ona je istakla da su iz dosadašnjeg iskustva zaključili da maloljetnici najčešće koriste sintetičke, hemijske droge, odnosno ekstazi i spid, a neki koriste i marihuanu. Maloljetnike koji su probali narkotike u Centar uglavnom upućuje Centar za socijalni rad ili policija, a problemi sa drogom su, kaže Milanovićeva, često propraćeni i maloljetničkom delinkvencijom. U ovdašnjem Centru za zaštitu mentalnog zdravlja trenutno je registrovano 200 zavisnika od droga, a od toga je 50 njih uključeno u supstitucionu terapiju, poznatiju kao metadonska terapija.