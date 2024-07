Dobraša terete za zloupotrebu tešku više od 70.000 maraka

BANJALUKA - Zoran Dobraš (66) iz Banjaluke optužen je za zloupotrebu tešku više od 70.000 maraka obavljajući funkciju predsjednika Upravnog odbora Koordinacionog odbora invalidskih organizacija RS (KOOIRS).

Protiv njega optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, a potvrdio sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Banjaluci.

Terete ga zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, koje je, prema optužnici, počinio 1. februara 2010. godine, u namjeri da S.B. pribavi imovinsku korist i zaposli je u stalni radni odnos.

Kako se navodi, znao je da Upravni odbor KOOIRS na devetoj sjednici održanoj 29. januara 2010. godine nije kao tačku dnevnog reda razmatrao zaposlenje radnika niti je donesena odluka o zapošljavanju radnika.

Na zapisniku sa sjednice UO dopisao je tekst "ali se otvara mogućnost da po projektu bude angažovan jedan administrativno-tehnički asistent koji će raditi administrativne poslove u KOOIRS".

Nakon toga je sačinio i odluku o zapošljavanju radnika na osnovu koje je 1. februara 2010. godine kao zakonski predstavnik poslodavca KOOIRS sa S.B., kao radnikom, zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Na ime plate i regresa S.B. je tokom 2010. godine isplaćeno 12.162,71 KM, naredne godine 8.556,48 KM i tokom 2012. isplaćeno je 14.222,26 KM. Takođe, tokom 2013. godine isplaćeno je 13.472,66 KM, 2014. godine 9.794,63 KM. Tokom 2015. isplaćeno je 12.011,95 KM i 2017. godine 802,39 KM.

Dakle, na taj način S.B. je pribavio imovinsku korist od 71.023,08 KM.

Takođe, optužnica ga tereti da je od 29. avgusta 2017. pa do 24. oktobra te godine, nakon što je odlukom Skupštine KOOIRS razriješen dužnosti predsjednika Upravnog odbora KOOIRS, prije primopredaje dužnosti novoizabranom predsjedniku Upravnog odbora uklonio iz registratora dokumentaciju o finansijskom poslovanju i poslovnu dokumentaciju ove organizacije.

"Radi se o izvještaju blagajne od 1. maja 2007. do 31. decembra 2015. godine, knjigama 'Nalog blagajni da naplati' za period od 1. maja 2007. do 5. oktobra 2011. godine i 'Nalog blagajni da isplati' za period od 1. maja 2007. do 31. decembra 2016. godine. Takođe ugovoru o pružanju knjigovodstvenih usluga, knjigu protokola KOOIRS, knjiga protokola odluka/zapisnika KOOIRS, knjigu evidencije putnih naloga, popisne liste inventara za period od 2007. do 2017. godine, knjigu zapisnika sa sjednica Upravnog odbora KOOIRS… Uklonjena je i cjelokupna projektna dokumentacija koja se odnosi na 'Balkansku nezavisnu mrežu organizacija u oblasti invalidnosti', čiji je osnivač KOOIRS i na taj način navedenu dokumentaciju prikrio i učinio je neupotrebljivom", stoji u optužnici.

Osim toga terete ga i da je od 29. avgusta do 24. oktobra 2017. godine, nakon što je odlukom Skupštine KOOIRS razriješen dužnosti predsjednika Upravnog odbora KOOIRS, prije primopredaje dužnosti novoizabranom predsjedniku Upravnog odbora za sebe zadržao stvari koje su vlasništvo KOOIRS.

"U pitanju su: pečat Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske, telefonski priključak za broj, telefon i oprema za fiksnu telefoniju i internet, mobilne telefone kupljene po osnovu, PADOR broj dodijeljen korisniku KOOIRS, kao i pristupne šifre za korištenje, usljed čega oštećeni KOOIRS kao vlasnik nije u mogućnosti da ih koristi", navodi se u optužnici.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.