Dolijali razbojnici iz Bijeljine, opljačkali i staricu

BIJELJINA - Bijeljinska polcija uhapsila je Živana G. i Dušana V. zbog sumnje da su na Bogojavljenje ove i prošle godine počinili dva razbojništva nasilno ulazeći u kuće i prijeteći oštećenima odnijeli novac i zlato.

Naime, oni su osumnjičeni da su 19. janara prošle godine počinili razbojništvo u mjestu Trnjaci, tako što su nasilno i uz prijetnju upotrebe vatrenog oružja ušli u porodičnu kuću, gdje su od oštećenih otuđili novac i novčanik sa dokumentima.

Kako saznajemo ukućanima su prijetili pištoljem i tražili novac te su prema nezvaničnim informacijama odnijeli 10 maraka.

U drugom razbojništvu koje se istog datuma ali ove godine osumnjičeni su da su opljačkali penzionerku Radinku T. (71) iz Bijeljine koju su vezali i odnijeli joj novac i zlato u vrijednsti od oko 55.000 evra.

"Osumnjičeni su nasilno ušli u porodičnu kuću oštećene vezali je selojtep trakom i otuđili oko 40.000 eura i veću količinu zlatnog nakita", navode iz policije.

Kako su "Nezavisne" ranije pisale, ova penzonerka živi sama u selu Brodac kod Bijeljine, a policiji je prijavila nepoznate i maskirane razbojnike koji su ju, prema prijavi vezali a zatim i opljačkali uzevši joj osim novca i veću količinu zlata čija je prijaveljena vrijednost oko 15.000 evra

Žrtvi su u kuću upali muškarci, sa fantomkama na glavama u crnim odijelima te da su je bacili na pod i vezali.

"Bukvalno su me, prvo, omlatili na pod i vezali. Sve su isjekli, preturili, rasturili i razbili dok nisu pronašli željeni plijen. Radili su lagano, nisu žurili, jer su me tako skolili, a onda vezali da bi imali vremena. Bili su u dilemi da li da me ubiju ili ne. Tražili su da se zakunem u djecu da ih neću prijaviti, rekla sam da neću, samo da idu...Tako su i otišli", rekla je žrtva ranije.

Uhapšeni muškarci su danas uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima razbojništvo predata u nadležnost i na dalje postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.