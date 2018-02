Donosimo detalje akcije "Kafe": Zatvorsku uniformu iskoristio za šverc droge

BANJALUKA - U policijskoj akciji "Kafe", usmjerenoj protiv narko-dilera, pronađeno je oko 1,4 kilograma droge, a uhapšeni su Dobojlija i petorica Teslićana, uključujući i jednog zatvorskog čuvara, kojeg istražioci terete da je za svoje nezakonite radnje iskoristio službenu uniformu.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da su pali Teslićani Josip Ćosić (54), Boris Čupić (26), Mario Janković (38), te Dario Pavlović (39), zatim njihov sugrađanin Denis Nedinić (47), nastanjen u Banjaluci, te Dario Todorović (30) iz Doboja, nastanjen u Tesliću.

Upravo je Janković zatvorski čuvar, a kako je potvrdio odlično obaviješten izvor "Nezavisnih", njegovo hapšenje ima veoma zanimljivu pozadinu.

"S obzirom na to da je riječ o zatvorskom čuvaru, on, naravno, ima i uniformu, koju je, sumnja se, iskoristio da mu bude neka vrsta pomoći pri transportu droge. On je, naime, bio na godišnjem odmoru, pa je kući odnio uniformu na pranje, što je uobičajena stvar. Zatim je uniformu zloupotrijebio i uradio je to što je uradio", otkriva sagovornik "Nezavisnih" iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Doboj.

Dodao je da se vjeruje da je to Janković uradio kako bi se mogao izvući ako bi ga zaustavila policija, ali mu to, ipak, nije pošlo za rukom.

Naš sagovornik iz dobojskog KPZ-a dodaje da je riječ o čuvaru koji ranije ni po čemu nije odavao utisak da bi mogao stajati iza mutnih radnji.

Kako saznajemo, droga nije doturana zatvorenicima u KPZ-u u kojem je Janković zaposlen.

"U zatvoru se svakih pet do šest dana detaljno pretresaju prostorije, tako da nema ni teoretske šanse da je to rađeno", pojašnjava sagovornik "Nezavisnih".

Sa druge strane, upitan da prokomentariše naša saznanja, Branko Miletić, direktor KPZ-a Doboj, kaže da od policije još nisu dobili zvanične informacije. Potvrdio je da je Janković suspendovan.

"Što se tiče njega, na osnovu svih informacija koje smo do sada dobili, on je suspendovan, te udaljen iz ustanove", rekao je Miletić.

Dodao je da je protiv zatvorskog čuvara pokrenut i disciplinski postupak, ali to nije sve.

"Slijedi ono što je neminovno. On je završio svoju karijeru po pitanju rada u ovoj ustanovi! Nanio nam je, zaista, nemjerljivu štetu", poručuje Miletić.

U sklopu akcije "Kafe", kako je saopšteno iz MUP-a RS, pretreseno je više lokacija na području Teslića i Banjaluke, a uhapšeni, kojima su navedeni inicijali, sumnjiče se da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa.

"U toku akcije oduzeta je marihuana bruto mase 1.150 grama, spida 237 grama, ekstazi i LSD - 30 komada, kokaina 7,14 grama. Zaplijenjene su i digitalne vage, drobilice za pakovanje droge, te više komada municije raznog kalibra", naveli su iz MUP-a RS, dodajući da je akciju izvela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS u saradnji s kolegama iz Policijske uprave Doboj.

Oduzeto