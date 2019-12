Draganu Cerovcu ublažena optužnica

​BANJALUKA - Republičko tužilaštvo izmijenilo je optužnicu Draganu Cerovcu (24) iz Loznice, kojem je ukinuta presuda od godinu i po zatvora zbog učešća u otmici Nenada Jakovljevića kao članu organizovane grupe braće Miljana i Ljubana Vidovića, te se sada tereti za blaži oblik krivičnog djela otmice.

Njemu se ponovo sudi u banjalučkom Okružnom sudu, a izmijenjenom optužnicom se tereti da je lani 14. maja dovezao Miljana Vidovića iz Loznice u Bijeljinu sa kojim je otišao u lokal "Burence" gdje su bili Ljuban i Jakovljević zvani Klimalo.

Kako se navodi u optužnici, Cerovac je znao da braća Vidović na silu tjeraju Bijeljinca Jakovljevića da na svoju štetu sačini ugovor o pozjamici od 8.000 evra zbog navodnog duga od 2.000 evra braći.

Prema optužnici, on je tog dana Vidoviće i Jakovljevića, odvezao do opštine, a zatim i do knjižare gdje je sačinjen ugovor o pozjamici, znajući da ga oni primoravaju i silom tjeraju da ide s njima.

Tereti se da je zahtjev Miljana pristao da svojim vozilom doveze Fikretu Mušanović da bi umjesto braće Vidović sa Jakovljevićem potpisala taj ugovor. Prema optužnici, Cerovac ih je kasnije odvezao do ćevabdžinice "Gold" odakle je Jakovljević pokušao da pobjegne, ali ga je Miljan stigao kod teretane "Falkon" u koju ga je ugurao i pretukao.

Cerovac se tereti da je do teretane dovezao Ljubana, a zatim Vidoviće i Jakovljevića odvezao u mjesto Amajlije iako je vidio da žrtva ima krvi oko usta.

Prema optužnici, tokom vožnje Miljan je prijetio Jakovljeviću da će mu pucati u noge jer je bježao te je bratu Ljubanu rekao da zove Mikija da donese pištolj, a dolaskom u Amajlije, Vidovići su iz vozila izvukli i pretukli Jakovljevića, nakon čega ih je Cerovac vratio u Bijeljinu.

Ljuban je nakon svega sa Jakovljevićem prešao u auto od osobe po nadimku Miki te su Jakovljevića odvezli do njegove kuće i uzeli mu pasoš te ga vratili u stan. Vidovići su pobjegli i za njima se još traga, a navodno su u Novom Sadu, te je zatraženo njihovo izručenje.

Završne riječi u ovom slučaju su zakazne su za 21. januar.

Vrhovni Sud RS ukinuo je presudu Okružnog suda u Banjaluci kojom je Cerovac osuđen na 18 mjeseci.

Kako su "Nezavisne" ranije pisale, tokom ranijeg suđenja, nijedan svjedok Cerovca nije doveo u vezu sa djelom za koje se teretio, a i sama žrtva ga je "branila" rekavši da za Cerovca ne traži odgovornost jer on tog dana nije pokazivao netrepeljivost te da je čak pokušavao braću Vidović ubijediti da ga prestanu maltretirati.