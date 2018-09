Dragičević: Sva imena znam

BANJALUKA - Kiša koja je večeras zahvatila Banjaluku nije spriječila građane da se 160. put okupe na Trgu Krajine kako bi pružili podršku Davoru Dragičeviću, ocu tragično nastradalog mladića Davida Dragičevića.

Davor Dragičević je na početku obraćanja zahavalio svim ljudima koji su na Trg došli uprkos kiši.

"Htio bih se najprije zahvaliti svima koji ste u ovom broju i ovom vremenu došli da stojite za moje mrtvo, ubijeno, dijete. Za svu djecu. Zločinci i ubice nemaju ni vjeru ni naciju", rekao je Davor na početku svog obraćanja.

On je potom rekao da gdje god ode sreće ljude koji su kako kaže, u "ovoj državi i ovom sistemu izgubili djecu".

"Ko im je oteo djecu? Budućnost ove zemlje", rekao je dragičević, a potom rekao da su njegovog sina Davida "oteli, mučili, zlostavljali, masakrirali i na kraju ubili MUP-a RS".

"Ja sam se borio i stvorio ovu državu koja mi je na kraju ubila i ognjište, i svijeću, i slavu. Na taj način oduzela moje dijete, koje već pet-šest mjeseci trune i nikad više neće biti sa mnom", rekao je on.

Dragičević je dodao da mu politika nije važna, ali je političarima postavio pitanje ko je ubio njegovog sina.

"Ovo dakle govorim i poziviji i opoziciji... Svima koji su tu zahvaljujući nama. Ko je ubio Davida Dragičevića? Nek izađu i nek potpišu. Sa 'da' ili 'ne'. Da ne znaju, da skinu sa sebe odgovornost. Šta god ko mislio, umanjenje zločina, svirepog, organizovanog ubistva mog sina, kod mene neće biti", rekao je Dragičević.

Davor je ponovio da će istrajati u svojoj namjeri da pronađe istinu o smrti svog sina i da zna sva imena.

"I svi oni, koji su se oglasili i koji prevrću kosti moga djeteta, blate ime moga djeteta meni će biti odgovorni, a naravno jednog dana, ako u ovoj državi bude funkcionisao zakon i red, i njima", rekao je otac tragično nastradalog mladića.

"David je bio moj. Dao sam mu besu. Ko zna šta je to zna, ko ne zna, njegov problem. Predmet organizovano ubistvo Davida Dragičevića će se završiti kad mi vrate Davidove gaće. To su moje gaće. Da ih stavim u njegovu sobu", dodao je on.

Na kraju obraćanja poručio je da će petog oktobra "doći na Trg i da više ne ide od svog Davida", te da od borbe za istinu neće odustati.