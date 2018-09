Dragičević pisao svim strankama u RS

BANJALUKA - "Svim političkim partijama i relevantnim institucijama i faktorima ove države poslao sam dopis", rekao je Davor Dragičević, otac tragično nastradalog Banjalučanina Davida na 170. okupljanju grupe "Pravda za Davida" na Trgu Krajine u Banjaluci.

Dragičević je okupljenim građanima pročitao pismo koje je poslao političkim partijama.

"Ja, Davor Dragičević, otac mučenog i na najsvirepiji način ubijenog mladića, momka, djeteta od 21 godinu Davida Dragičevića, građanina grada Banjaluke, republike Srpske, Bosne i Hercegovine, moga sina i moje duše, ovom prilikom vam se obraćam sa sljedećim upitom:

Kao što i sami znate grupa 'Pravda za Davida' i ja se duže od 6 mjeseci borimo za samo jednu stvar - da saznamo istinu o organizovanom ubistvu mog sina. U skladu s tim želimo da se smrt mog sina sankcioniše u skladu sa Zakonom i da oni koji su odgovorni za ubistvo i zataškavanje ubistva budu dovedeni pred lice pravde. Svi mi koji razmišljamo svojom glavom i zdravom logikom, znamo i sigurni smo da su pojedinci iz zvaničnih institucija Republike Srpske počinili krivična djela učestvujući raznoraznim oblicima prikrivanja ubistva Davida Dragičevića. Stoga želimo garanciju da će nakon izbora, a davor Dragičević kaže da neće biti izbora ne budu li svi privedeni, korov institucija biti poslan na smetljište istorije i da ćemo svi mi, obični građani u našoj zemlji moći da nastavimo sa svakodnevnim životima", naveo je Davor Dragičević u pismu i dodao:

"To se može desiti samo, i samo ako dođemo do istine i pravde za mog Davida, za svu divnu djecu. Stoga, pitanje koje vam upućujemo glasi: 'Da li ste spremni da izađete na Trg Krajine, odnosno Trg Davida Dragičevića, stanete iza mene i grupe Pravda za Davida i ostanete tu sve dok ne saznamo istinu i pravdu u slučaju brutalnog Davidovog ubistva?'. I nama je potrebna podrška kako bismo ove stvari doveli do kraja".

Dragičević je u pismu dalje naveo da "to mogu učiniti samo zajedno, odnosno okupljanjem svih zdravih društvenih snaga i bezrezervnom borbom za istinu i pravdu".

"Grupa 'Pravda za Davida' će dva mjeseca nakon velikih julskih protesta javno izići sa saopštenjem ko je vjera, a ko je nevjera. U ovoj našoj zemlji pravda za Davida je pravda za svu našu zemlju", rekao je Dragičević i dodao da je pismo proslijeđeno svim strankama.