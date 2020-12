Drama u Banjaluci: U obračunu ispitivača i instruktora potegnut pištolj

BANJALUKA - Prava drama odigrala se juče na poligonu za obuku vozača u Banjaluci, gdje je došlo do svađe, a zatim i fizičkog obračuna između Miloša Ivića, instruktora auto-škole "Ivić", te ispitivača Vojina Lukića, koji je u jednom momentu izvadio i pištolj, kako tvrdi, "dječji".

Međutim, naši izvori upućeni u istragu tvrde da je Lukuću zapravo oduzet malokalibarski pištolj, kalibra 5,5 mm.

Lukić kaže da je po dolasku na poligon kandidatu auto-škole "Ivić" rekao da je bio izuzetno loš, odnosno da nije položio ispit za kategoriju C1.

Kako pojašnjava, u kombiju, u kojem je polaganje obavljano, bili su on, kandidat i Ivić.

"Izašao sam iz kombija. Kandidat je bio korektan i nije ništa rekao. Vidio je momak kako je vozio. Međutim, Ivić je počeo da psuje. Opsovao mi je majku. Potom me uhvatio za leđa, a ja sam se istrgao. On me stigao. Vidio sam da će me udariti odzada. Ja sam se okrenuo, podbacio ruku te me je udario u prsa. Počeo sam se braniti", kaže Lukić za "Nezavisne".

Kako dodaje, potom su mu iz ruku ispali papiri, koje je Ivić, kako tvrdi, počeo gaziti i šutirati.

"Na pola poligona su se ti papiri rasuli. Uništio ih je totalno. On me udario više puta. Ja udarce nisam uzvratio. Uradio bih to, ali je poslije uskočio jedan drugi instruktor, tako da nisam uzvratio", kaže Lukić.

Na pitanje otkud mu u svemu tome pištolj, on odgovara da je u pitanju dječji pištolj.

"To je dječji pištolj, da se odbranim. Ide tu municija kojom djeca gađaju ptice. Nisam uperio pištolj u njega. Jesam ga izvadio u ruku da ga on vidi, da bih ga odvratio", kaže Lukić, koji tvrdi da ga je isti Ivić napao i prije dvije godine na Starčevici, te da to nije ni prijavio policiji.

Ivić, s druge strane, tvrdi da Lukića nije udario, ali ga jeste, kako priznaje, povukao za rukav.

"Rasprava je nastala u vezi s ispitnim greškama. Izašli smo napolje. Nisam ga udario uopšte, već sam ga samo za rukav povukao. Jesam psovao. On je odjednom izvadio iz torbice pištolj. Ne znam kakav je pištolj u pitanju. Otkud ja znam da li je plašljivac ili ne? Otkud njemu pravo da na ispite nosi pištolj i poteže na nekog? Izvadio ga je, nije okrenuo u mene", kaže Ivić za "Nezavisne".

Izvori bliski istrazi potvrdili su nam da će obojica aktera ovog incidenta biti kaženjena po Zakonu o javnom redu i miru, a Lukić i po Zakonu o oružju i municiji.

Danijela Mučibabić, portparol PU Banjaluka, potvrdila je za "Nezavisne" da je Policijskoj stanici Lazarevo prijavljeno da je na poligonu za polaganje vozačkih ispita, u Ulici Branka Perduva, došlo do verbalnog, a potom i fizičkog obračuna između dva lica.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac, koji se izjasnio da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela. Pripadnici PU Banjaluka nastavljaju preduzimanje mjera i radnji iz svoje nadležnosti", rekla je Mučibabićeva.

Iz Zavoda za obrazovanje odraslih RS kažu da je, i prema njihovim saznanjima, ovaj događaj prijavljen MUP-u Republike Srpske, koji će, kako dodaju, postupiti u skladu sa svojim nadležnostima.

"Zavod za obrazovanje odraslih će, po potrebi, preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem zaštite integriteta svih učesnika u procesu sprovođenja vozačkog ispita", rekli su iz Zavoda za "Nezavisne novine".