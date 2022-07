Drama u Bihaću: Policajci prepriječili put osumnjičenom za krađu auta

BIHAĆ - Prava drama juče se odvijala u Bihaću gdje su policajci riskirajući svoje živote, službenim automobilom prepriječili put vozilu u kojima su se nalazili osumnjičeni za krađu automobila i tako ih spriječili u bijegu.

Kako je za portal "Avaza" potvrdio Adnan Beganović portparol MUP-a USK juče u 7.30 časova policijski službenici Uprave policije USK zaprimili su dojavu od građanina J.R (1968.) iz Bihaća, nastanjen u naselju Brekovica gdje je ispred njegove porodične kuće došlo do krađe njegovog vozila marke tojota jaris hrvatskih registarskih oznaka.

"U popodnevnim satima policija je zaprimila dojavu da je uočeno to vozilo i da se kreće iz pravca Cazina prema Dubravama Brekovicama. Najbliža patrola je krenula tom dionicom puta te je uočila to vozilo. Kretali su se velikom brzinom što je natjeralo službeno vozilo da prepriječe putanju i došlo je do kontakta vozila", rekao je Beganović.

Tojota jaris je tom prilikom sletio s puta.

"Pri samom kontaktu i slijetanju automobila došlo je do povređivanja policijskih službenika, ali i počinioca koji su prevezeni prvo u Dom zdravlja Bihać, a potom u Kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić na odjel urgentne medicine. Kod policajaca su konstatirane lakše tjelesne povrede i pušteni su na kućno liječenje. Počinilac P.A. (32) iz Cazina je zadržan na daljem liječenju radi utvrđivanja stepena povrede i njega čuvaju policajci", rekao je Beganović.

O svemu je upoznato Kantonalno tužilaštvo USK koje je naložilo uviđaj te da se poduzmu sve neophodne mjere i radnje, utvrđivanje činjenica i okolnosti.