Drama u Odžaku: Kvar na čamcu spasao od smrti načelnika i društvo

ODŽAK - Na mene i moje društvo, kod mog imanja u mjestu Gornji Svilaj, nadomak Odžaka, iz lovačke puške pucano je dok smo bili na slavlju, izjavio je u petak za "Nezavisne" Borislav Rakić, načelnik opštine Vukosavlje.

Srećom, niko nije ranjen, a sudeći po tvrdnjama Rakića, njega i trojicu njegovih prijatelja spasilo je to što napadaču nije mogao da se upali čamac pa im nije mogao prići bliže.

Rakić ističe da se napad odigrao u četvrtak oko 19 časova u povratničkom naselju, gdje ima vikendicu, a gdje je bio sa desetak prijatelja na zakusci povodom trudnoće njegove supruge.

"Nas četvorica smo sišli prema obali rijeke Save, a ostali su ostali na zakusci. Napadač je, dok smo nas dvojica bili na vodenom skuteru, pucao iz lovačke puške, sa 79 metara udaljenosti, sa svog čamca, koji je bio privezan na obali", ističe Rakić.

Dodaje da su oni pali sa vodenog skutera, nakon što je iz sačmarice ispaljen prvi metak.

"Onda se napadač okrenuo i drugi metak ispalio prema mom bratiću i mom drugom prijatelju, koji su bili na obali", prisjeća se Rakić.

Iskreno se, dodaje, nada da nije u pitanju napad s etničkim predznakom, već ispad čovjeka koji nije dorastao situaciji i vremenu u kojem živi.

"On je definitivno znao na koga puca! Smatram da je ovo pokušaj ubistva. On je ušao u svoj čamac i pokušao da upali motor tog plovila, u čemu nije uspio. Htio je doći do nas. Nakon što mu to nije pošlo za rukom, zapucao je", kaže Rakić, koji smatra da ih je ovaj kvar napadačevog čamca vjerovatno i spasao smrti.

Zbog ovog napada u petak je u policiji ispitan Amir Mehić.

"Motiv napada na Rakića još nije poznat, a osumnjičeni Amir Mehić nalazi se u Policijskoj upravi Odžak na ispitivanju", rekao je Marijan Mikić, policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona.

Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izjavio je da nije čuo za taj napad, ali je ubijeđen da će policija učiniti sve da on bude rasvijetljen.

Osude stižu sa svih strana. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najoštrije je osudio ovaj događaj.

"Naša saznanja govore da je u pitanju etnički motivisan napad i kao takav mora biti prioritet u djelovanju federalne policije. Ovaj napad predstavlja napad na sve Srbe povratnike u Federaciji BiH", naglasio je Dodik.

I Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske, izjavila je da nadležni organi treba hitno da riješe slučaj napada na Rakića u federalnoj opštini Odžak.

"Hitno treba da budu pronađeni počinioci i sankcionisani", rekla je Cvijanovićeva.

Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, ocijenio je da je očigledan cilj napada na Rakića zastrašivanje povratnika, istakavši da se takve stvari u Srpskoj ne dešavaju.

"Neprimjereno je danas, više od 20 godina nakon rata, imati takve pojave. U Srpskoj nema takvih incidenata, u njoj je stvoren bezbjednosni okvir za sve koji u njoj hoće da žive", poručio je Đokić.

Vukota Govedarica, lider SDS-a, rekao je da je ovo napad na Republiku Srpsku.

"To je napad na Srbe. To je napad na srpske povratnike u FBiH. Očekujem da policija što prije rasvijetli ovaj napad i utvrdi da li se radi o etnički motivisanom napadu ili je posrijedi nešto drugo. Takvi napadi ne smiju da se tolerišu", poručio je Govedarica, dok su i iz Saveza za pobjedu najoštrije osudili ovaj napad.

Kancelarija visokog predstavnika (OHR) smatra da ovakvi incidenti potvrđuju da postoji jasna potreba da se uspostavi atmosfera tolerancije i saradnje u cijeloj BiH.

Ambasada SAD u BiH poziva nadležne organe da sprovedu istragu o napadu na Rakića.