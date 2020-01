Drama u Prnjavoru: Zalutali metak pogodio automobil u vožnji

PRNJAVOR - Automobil Prnjavorčanina Vedrana Lepira (37) juče je u vožnji pogođen zalutalim metkom, sasuo je zadnja stakla, a sreća u nesreći je, što je dvadesetak minuta prije iz automobila izašlo njegovo troje maloljetne djece.

Djeca su sjedila na zadnjem sjedištu. Lepir ih je ostavio u Palačkovcima i produžio kod prijetelja na slavu u Derventi, kada je pogođen u gotovo samom centru Dervente, dok se nalazio za volanom svoje “tojote avensis”.

Nesvakidašnja drama dokumentovana je video zapisom kamere u automobilu.

Probijeno i većim dijelom smrskano je zadnje bočno staklo, pa je Lepir za djelić sekunde izbjegao nesreću. Posljedice ove nezgode u gradu na Ukrini, međutim, mogle su biti nesagledive.

"Krenuo sam na slavu kod prijatelja u Derventu i kod Autobuske stanice na obilaznici čuo pucanj. Samo sekund potom sasulo mi se zadnje staklo na vratima automobila", kaže za portal MojPrnjavor.info Lepir.

"Shvativši da sam pogođen, dodao sam gas i zaustavio se nekih 500 metara dalje na benzinskoj pumpi i odmah pozvao policiju. Sve je djelovalo gotovo nestvarno", priča Lepir.

Pohvale policiji

Lepir odaje priznanje derventskim policajcima. Ekspresno su, kako kaže, za samo dva minuta, odazvali se pozivu, imajući u vidu da su mnogi od njih bili angažovani u Banjaluci, na proslavi Dana Republike.

"Kada sam saobraćajcima ispričao šta mi se dogodilo, ubrzo se na njihov poziv pojavio i policijski inspektor. Uz moju izjavu izvršen je uviđaj, a želim da istaknem korektan i profesionalan odnos derventske policije", ističe Lepir.

On dodaje da policajcima, kao ni njemu, nije pošlo za rukom da pronađu zrno od metka. Kaže da je u prvi mah, u nevjerici i šoku, bio u uvjerenju da su on i njegov automobil bili meta prije gradskog mosta ili nadvožnjaka. Tek kasnije, uvidom u snimak kamere iz automobila, uvjerio se da je to, ipak, bilo tačno kod autobuske stanice.

"Baš kao što sam jasno čuo pucanj, na snimku kamere se raspoznaje i zvižduk zrna, kao i moja instiktivna reakcija, tokom vožnje. Jedan automobil je bio pedesetak metara udaljen, tako da otklanjam eventualnu mogućnost da je kamen mogao pogoditi u zadnje bočno staklo", navodi Lepir, uz apel građanima da se obuzdaju od pucnjave, jer njegov slučaj svjedoči kojim opasnostima mogu biti izloženi i slučajni prolaznici.

Još je nepoznato ko je otvorio vatru u centru Dervente. Lepir, za sada, otklanja mogućnost da je neko namjerno na njega pucao. Sluti da je, pukom srećom u nesreći, nesuđena žrtva u njegovom pravcu nasumice ispaljenog hica, vjerovatno, tokom proslave Dana Republike ili nečije krsne slave.

Srećom, djeca, uoči pucnjave, napustila automobil

Lepir je bio u još većem šoku imajući u vidu da mu je samo prije dvadesetak minuta na zadnjem sjedištu bilo njegovih troje maloljetne djece.

"Iz Prnjavora sam svratio u Palačkovce gdje sam, uz suprugu, ostavio i naše troje djece, koja su sjedila na zadnjem sjedištu. Srećom, odlučio sam da sam odem u Derventu. Ne smijem ni pomisliti šta se moglo dogoditi da je bilo drugačije", kaže Vedran Lepir.