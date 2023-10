Drama u autobusu: Vozaču pokušao oteti volan tokom vožnje

Prijedorčanin M.T. (49) uhapšen je sinoć nakon što je izazvao pravu dramu u autobusu koji je saobraćao na relaciji Banjaluka - Prijedor kada je, tokom vožnje, napao putnika, a potom i vozača pokušavajući da mu otme volan.

Kako saznaje ATV drama se odigrala juče oko 19 časova u Mišinom Hanu. M.T. je u jednom trenutku čak pokušao da sjedne na mjesto vozača i preuzme kontrolu nad autobusom, u kojem se nalazilo više putnika, među kojima je bilo i djece.

Očevici pričaju da je to izazvalo veliki strah kod putnika, budući da se autobus kretao, a do težih posljedica nije došlo zahvaljujući pribranosti vozača.

"Čovjek je napao vozača i pokušavao mu oteti volan. To je izazvalo ljuljanje autobusa, a napadač je čak prijetio da će upotrijebiti nož. Vozač je ostao pribran, naglo je zakočio i zaustavio autobus. Nakon toga reagovali su i ostali putnici i tog muškarca su izbacili iz autobusa, te sve prijavili policiji", pričaju očevici.

Dodaju da je policija brzo stigla na mjesto događaja i M.T. je u roku od 20 minuta uhapšen. Policajci su ga pronašli u kući, nedaleko od mjesta gdje je autobus zaustavljen. Međutim, ni tu nije bio kraj drami, budući da je M.T. počeo da galami na policajce, nakon čega je uhapšen.

U PU Banjaluka navode da je cijeli slučaj prijavljen u PS Potkozarje u 19.10 časova.

"U prijavi je navedeno da je nepoznati muškarac fizički napao putnika u autobusu, koji je zadobio tjelesne povrede. Vrijeđao je i ostale putnike, a potom je pokušao sjesti na mjesto vozača i preuzeti kontrolu nad volanom. Autobus je nakon toga zaustavljen, a muškarac je izbačen iz autobusa", navode u PU Banjaluka.

Dodaju da je osumnjičeni ubrzo pronađen i uhapšen.

"Slobode je lišen M.T. iz Prijedora zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru - tuča i fizički napad, te ometanja službenih lica u vršenju javnih funkcija. Prilikom hapšenja M.T. je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu. O cijelom slučaju obaviješteno je Odjeljenje za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci", navode u PU Banjaluka.

Na licu mjesta policija je uzela izjave od očevidaca, a zbog cijele drame autobus je kasnio s dolaskom u Prijedor. Na kraju po putnike je došao zamjenski autobus, koji ih je prevezao u Prijedor.

Prema Zakonu o javnom redu i miru M.T. za počinjene prekršaje prijeti novčana kazna od 400 do 1.200 KM, odnosno 500 KM do 1.500 KM ili kazna do 60 dana zatvora.

