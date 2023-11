Drama u bh. porodici: Otac nožem nasrnuo na kćerku, oboje završili u bolnici

KLAGENFURT - Prava porodična drama odigrala se sinoć u Klagenfurtu kada je državljanin Bosne i Hercegovine (81) došao u sukob sa kćerkom nakon čega je izvadio nož. U ovom sukobu oboje su povrijeđeni.

Naime, policija je dobila prijavu nasilja u porodici da bi dolaskom na lice mjesta utvrdili da je došlo do sukoba između oca i kćerke, koji je eskalirao do te mjere da je on izvadio nož.

Oni su se prije potezanja noža i fizički sukobili, nakon čega su oboje morali potražiti pomoć u bolnici u Klagenfurtu. Prema pisanju austrijskih medija, protiv njega je podnesena prijava, a njegov slučaj biće proslijeđen javnom tužilaštvu u Klagenfurtu po okončanju istrage. Takođe mu je određena privremena mjera zabrane prilaska.

