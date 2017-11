Drama u režiji Mirka Kukića iz Laktaša: Ukradeni pištolj uperio u policijskog šefa

LAKTAŠI - Mirko Kukić (52) iz Laktaša uhapšen je nakon što je uperio pištolj u policajca, a koji obavlja jednu od rukovodećih funkcija u lokalnoj policijskoj stanici.

Na ovaj način Kukić je nakratko uspio pobjeći, ali je ubrzo pronađen i stavljene su mu lisice na ruke.

Ova drama događala se u srijedu tokom noći, kada su policajci u Jakupovcima primijetili i zaustavili BMW, jer su posumnjali da je korišten tokom teške krađe.

Za volanom automobila bio je Goran Babić (46) iz Banjaluke, a dok su ga čuvari reda kontrolisali, Kukić, koji je sjedio na mjestu suvozača, skovao je plan kako da izbjegne kontrolu.

"Suvozač je izašao iz BMW-a i počeo da bježi. Nedugo zatim policajac ga je stigao, ali je on uperio pištolj u policajca. Policajac mu je naredio da odloži oružje, ali on na to nije pristao. Policajcu je zaprijetio da će ga ubiti, a zatim je pobjegao", pojašnjava izvor "Nezavisnih".

Bijeg Kukića, međutim, nije potrajao. Iste noći je pronađen, identifikovan i uhapšen. Kod njega je pronađen i pištolj kojim je prijetio policajcu. Međutim, to nije sve - za taj pištolj je potom utvrđeno da je ranije, zajedno s većom količinom novca, ukraden na području opštine Laktaši.

Osim Kukića, uhapšen je i Babić. Obojica su predati Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka. Prijavljeni su za dvije teške krađe, ali i za pripremanje treće. Pritom, Kukiću se na teret stavlja i napad na policajca.

Kako saznajemo, policajac se odlično snašao i adekvatno postupio, što njegove kolege i ne čudi - opisuju ga kao čovjeka koji je dosad niz puta pokazao hrabrost i profesionalnost.

"Prošle godine je sam uspio uhvatiti razbojnika, što je tek jedna od njegovih intervencija u kojima je pokazao visok stepen odgovornosti", pojašnjava naš izvor.

Iz policije podsjećaju da je u proteklih 10 mjeseci evidentirano ukupno 15 slučajeva napada na policajce ili sprečavanja policajaca da rade svoj posao. Zabilježeno je i 110 slučajeva ometanja državnih organa u obavljanju funkcije.

"Ovakvi i slični primjeri, kojima su policijski službenici svakodnevno izloženi tokom obavljanja svoje dužnosti, pokazatelji su rizika i opasnosti sa kojima se susreću, ali i težine profesije koju obavljaju s ciljem zaštite lične i imovinske bezbjednosti građana", saopštila je Marija Markanović, portparol PU Banjaluka.

Pritvor i sloboda

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje pritvora za Mirka Kukića.

Goran Babić je pušten i u nastavku krivičnog postupka će se braniti sa slobode.