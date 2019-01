Draško Stanivuković pušten da se brani sa slobode

BANJALUKA - Narodni poslanik PDP-a Draško Stanivuković pušten je da se brani sa slobode nakon što je ispitan u banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu na okolnosti postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja nereda.

Stanivuković je pušten, jer nisu ispunjeni zakonski razlozi za predlaganje mjera pritvora.

Dalji tok istrage nastaviće se u redovnoj proceduri, a u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva.

Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka juče je nakon obavljene kriminalističke obrade od banjalučke Policijske uprave dostavljen izvještaj protiv osumnjičenog lica Draška Stanivukovića /26/ zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje nereda.

On je osumnjičen da je od 27. do 30. decembra na teritoriji Grada Banjaluka učestvovao u grupi većeg broja ljudi, podstrekavao ozbiljnom prijetnjom na vršenje nasilja zbog čega je došlo do ugrožavanje javnog reda i mira, te ugrožavanja sigurnosti dva lica.

Stanivuković je juče oko 18.00 časova sproveden u Okružno javno tužilaštvo.