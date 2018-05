Drogu rasturao i izbacivač u četiri noćna kluba

BANJALUKA - Da su pod lupom policije znali su Banjalučani koji su zbog rasturanja droge uhapšeni u akciji "Arsenal", o čemu svjedoči činjenica da su pokušali zamesti svoje tragove inspektorima tako što su se, umjesto poziva, međusobno trzali telefonom, kako im razgovori ne bi bili prisluškivani.

Tom akcijom bilo je obuhvaćeno ukupno devet Banjalučana, s tim što su Igor Zarić (22), koji se smatra vođom grupe, i Slobodan Stanković (22) u bjekstvu.

Četvorica su puštena na slobodu, a Tužilaštvo je zatražilo da se pritvore Zoran Tešanović (37), radnik Gradske uprave, Milan Milanović (24), koji obezbjeđuje banjalučke noćne klubove, te Zoran Ćevriz (29).

"Nezavisne" saznaju da je, primjera radi, Zarić za Novu godinu, 1. januara, oko 1.30 zvao Ćevriza, ali se sve završilo na trzanju, po čemu je policija, kako stoji u dokumentaciji kojom raspolažemo, zaključila da su oni bili oprezni tokom komunikacije, odnosno prodaje droge. Sastanke su takođe dogovarali "cimanjem".

CIJENE

Zarića terete da je u desetinama slučajeva prodavao kokain, a u zavisnosti od kupca do kupca uzimao je od 50 do 100 maraka. Upravo je odbjegli Zarić, kako ga sumnjiče, za prodaju kokaina i marihuane angažovao Ćevriza i Stankovića.

Od Zarića su, otkrivaju "Nezavisne", u jesen prošle godine oduzeti droga i novac, ukupne vrijednosti oko 17.000 maraka, a on je tada angažovao Ćevriza da u njegovo ime naplati dugove od lica kojima je drogu davao na "poček".

U dokumentaciji iz istrage, koja je u posjedu "Nezavisnih", piše da su inspektori saznali da je Zarić naciljao Ćevriza za prodaju droge, a zatim je u novembru prošle godine otišao u Njemačku s namjerom da se zadrži duži period, takođe kako bi omeo istragu. Sad je, kako policija sumnja, Zarić u Beogradu.

"U januaru ove godine policija je došla do saznanja da je Ćevriz iznajmio pasat u Banjaluci, kako bi otišao u Beograd", piše u povjerljivoj dokumentaciji iz istrage.

STOP

Ćevriz je, dodaje se, pri povratku u BiH zaustavljen u Prnjavoru. U autu, koje je on vozio, bila su još dvojica Banjalučana, a pretresom droga nije nađena. Međutim, policajci su saznali da su se njih trojica u Srbiji srela sa Zarićem.

Koliko su osumnjičeni bili oprezni svjedoče i riječi uhapšenog Zorana Tešanovića, zvanog Zoka Sarajlija, takođe uhapšenog u akciji "Arsenal".

"Gori si od murije! Ajd što oni snimaju razgovore, ali što ti snimaš", pitao je Tešanović u februaru Milana Milanovića.

Oni su se nekoliko dana kasnije ponovo pozivali telefonom, ali bez uspostave poziva, što, kako se zaključuje, još jednom potvrđuje koliko su bili oprezni.

Jedna djevojka potvrdila je policiji tokom ispitivanja da poznaje Tešanovića, za kojeg je rekla da on "može nabaviti kokain".

ZARADA

U dokumentaciji se navodi da postoje saznanja da Milanović, zvani Srbo i Prda Debeli, prodaje kokain, a da, pored dilovanja, obezbjeđuje noćne klubove u Banjaluci.

"Postoje saznanja da Milanović najčešće petkom i subotom prodaje kokain u četiri noćna kluba, i to za Tešanovića i druga lica", piše u dokumentaciji iz istrage, te se dodaje da on to radi za procenat.

Naime, kada, kako se vjeruje, drogu proda, Milanović odlazi u jedan kafić na Starčevici, gdje predaje zarađene pare i dobija dio novca za sebe.

Kako saznajemo, planirano je saslušanje još više od 10 svjedoka, koji bi dodatno trebalo da raspetljaju ovaj lanac jer su kupovali drogu od osumnjičenih.