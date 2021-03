Drogu sakrili pod dušek, pao i medicinski tehničar

GRADIŠKA - Policija je danas uhapsila trojicu Gradiščana, uključujući i Mladena Slijepčevića (39), medinicinskog tehničara u Službi hitne medicinske pomoći tamošnjeg Doma zdravlja, te pronašla manju količinu skanka, potvrdili su izvori "Nezavisnih novina".

Epilog je to akcije "Kej", kojom su, kako su dodali naši sagovornici, obuhvaćeni i Ognjen Mićić (29) i Bojan Gudalo (24), a droga je, prema riječima izvora bliskih istrazi, zaplijenjena kod njih dvojice.

Naši sagovornici navode da su kod Mićića pronašli drogu u visećem dijelu kuhinjskog elementa, a kod Gudala ispod dušeka kreveta.

"Sva trojica su odranije poznata policiji. Samo nekoliko dana ranije od Mićića je oduzet automobil. Naime, 4. marta kontrolisan je mercedes, koji je vozio. Utvrđeno je da vozi prije sticanja prava na upravljanje, te da u registru novčanih kazni ima dug od 20.130 KM", ističu sagovornici "Nezavisnih".

Kada je u pitanju Slijepčević, on je u noći između utorka i srijede odradio noćnu smjenu u Službi hitne medicinske pomoći.

"Kada je završio smjenu, policajci su došli po njega u Dom zdravlja. Potom su ga odveli do stana, koji je pretresen, a on je uhapšen", kažu naši sagovornici.

U sklopu akcije policajci su pronašli veliki broj igala za injekcije, te ampula, kao i bjanko obrazaca za ljekarske recepte, ovjerene pečatom.

"Sumnja se da je pečatirane nepopunjene recepte iz Doma zdravlja iznosio Slijepčević. Takve recepte potom je moguće popuniti i otići u apoteku, te s njima uzeti određene medikamente ili supstance", pojašnjavaju naši sagornici.

Vesna Gluvić Čelić, direktorica Doma zdravlja Gradiška, potvrdila je za "Nezavisne novine" da je u pitanju medicinski tehničar u njihovoj Službi hitne pomoći, kao i da ovo nije prvi put da je on predmet policijske istrage.

"On je stalno u nekoj istrazi. Imam informaciju da je on jutros priveden na kraju smjene. Radio je noćnu smjenu i na kraju smjene su ga priveli. To je informacija kojom raspolažem. Po kojoj osnovi je priveden, ne znam. Čekam da mi jave iz policije, nemam nikakve zvanične informacije", rekla nam je Gluvić Čelićeva.

Ona nema saznanja o tome da je Slijepčević iz ove zdravstvene ustanove, eventualno, iznosio ljekarske recepte ili bilo kakva medicinska sredstva.

"Niko mi nije ništa prijavljivao", rekla je Gluvić Čelićeva, te dodala da ona o svemu prvo mora imati pismeno obavještenje, nakon čega će Slijepčević u Domu zdravlja biti tretiran u skladu sa zakonom.

Iz policije je saopšteno da je akcija "Kej" usmjerena na suzbijanje proizvodnje i prometa droga.

"Pretresene su kuće i prateći objekti na tri lokacije na području Gradiške koje koriste osumnjičeni i pronađena je materija koja asocira na skank, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", rekli su iz PU Gradiška.