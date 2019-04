Drvarčanin palio travu pa komšiji zapalio krov

LIVNO - Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv D.L. (68) iz Drvara za izazivanje požara.

Optuženom je na teret stavljeno da je 4. marta u Zagrebačkoj ulici u Drvaru palio suvu travu na svojoj parceli, svjestan da se vatra može proširiti na okolne parcele i objekte, a olako držeći da to toga neće doći ili da će to moći spriječiti, pa je usljed naleta vjetra došlo do nekontrolisanog širenja vatre, koja je zahvatila krovište susjednog pomoćnog objekta vlasništva M.K.

Brzom intervencijom pripadnika Civilne zaštite Drvar požar je ugašen i spriječeno dalje širenje na okolne objekte, a ukupna šteta na objektu je oko 2.500 KM.

Sudija za prethodno saslušanje je za 6. maj 2019. godine zakazao ročište u predmetu protiv D.L. radi iz nehata počinjenog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti. Za ovo djelo, prema zakonu, predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora.