Državljanin BiH na optuženičkoj klupi zbog 18 kg droge

LINC – U Regionalnom sudu u Lincu danas je započelo suđenje državljaninu Bone i Hercegovine (49) koji se tereti da je švercovao narkotike i radio za veće narko dilere. Navodno, on je uhvaćen sa 18 kilograma kanabisa i 110 grama kokaina.

Međutim, optuženi je u sudnici napravio pravu predstavu, glasno se raspravljajući da tužiocem i sudijom, govoreći im da je “policija napisala ono što je htjela”.

U obraćanju sudu takođe je rekao da je postao ovisnik nakon razvoda, a da je radio za veće dilere. Navodno, kod njega je pronađeno 18 kilograma kanabisa i 110 grama kokaina, ali on tvrdi da to i nije baš tako te da se o svemu tome može pregovara. Naime, on tvrdi da se tokom saslušanja nije dobro izrazio te da nije bilo riječi o tako velikim količanama. Tužilac je rekao da ne želi sad da “važe” svaku riječ ili svaki kilogram, jer to i neće biti relavantno za evenutalnu kaznu ako ga osude, jer je i u jednom i drugom slučaju, zaprijećena ista kazna.

Inače, iako je prije suđenja bio relativno miran, optuženi je po početku ročišta bio više nego glasan, izjavljujući da priznanje koje je potpisao tokom saslušanja nije relevantno, jer mu nisu donijeli naočare, a prije toga je proveo u pritvoru 62 sata, bez hrane i pića.

Inače, tužilac je tokom današnjeg ročišta iznio tvrdnju da je riječ o ovisniku koji je samo za svoje potrebe potrošio 30.000 evra. Baš zbog osporavanja zapisnika, umjesto presude, suđenje je odloženo jer će sada morati da svjedoče i policajci, koji su sastavili zapisnik, koji je on potpisao, ali i klijenti kojima je prodavao drogu, kako bi se utvrdila tačna količina narkotika.

