Državljanin BiH optužen za šverc 350 kilograma droge

LINC – Javno tužilaštvo Linca podiglo je optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine (35) koji se tereti za šverc kokaina i kanabisa koji je preko Slovenije prebacivao u Salcburg i tamo ga preprodavao.

Navodno sve je trajalo od 2019. godine, pa do njegovog hapšenja, maja, 2023. godine.

Kako prenosi austrijski Krone, riječ je o jednom od glavnih dilera, a iako je državljanin BiH, imao je prijavljeno boravište u Salcburgu. On se tereti za krijumčarenje i stavljanje u promet više od 350 kilograma droge; konkretno, 343 kilograma kanabisa i 25 kilograma kokaina.

Inače, ulična vrijednost ove droge kreće se u milionima evra.

U optužnici se dalje navodi da je ovaj državljanin BiH organizovao prebacivanje droge iz Slovenije, uglavnom koristeći kamionski prevoz, i to preko prelaza Karavanke. Pored ovog načina, imao je i svoje kurire. On je drogu preprodavao i drugim dilerima, a sve je trajalo od juna, 2019. godine do početka, 2023. godine kada je i uhapšen. Tokom hapšenja kod njega su pronađena tri kilograma kanabisa i kilogram kokaina.

Datum suđenja tek treba da bude određen.

