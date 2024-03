Državljanin BiH optužen za šverc oružja preostalog iz rata

DREZDEN - Javno tužilaštvo Drezdena podiglo je optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine (45) zbog učešća u švercu naoružanja iz rata.

On se terete da je sa dvojicom saučesnika, koji su već osuđeni, pokušao da prokrijumčari oružje i preproda ga u Njemačkoj.

On je sve do decembra prošle godine bio nedostupan njemačkim vlastima, ali nakon što je izručen, Nijemci su podigli optužnicu. Naime, on se tereti za pripadnost kriminalnoj organizaciji koja se bavila švercom oružja preostalog iz rata u BiH. Oni su ovo oružje preprodavali u Njemačkoj.

Naime, riječ je o slučaju iz februara, 2019. godine, a dvojica njegovih saučesnika, takođe iz BiH (19, 29) već su osuđeni u Njemačkoj. Oni su uhvaćeni sa većom količinom naoružanja kojui su iz BiH pokušali da transportuju u Njemačku. U konkretnom slučaju, riječ je o 95 ručnih bombi, četiri automatske puške, osam poluautomatskih pištolja, kao i veću količinu municije.

Otkriveni su na glavnom željezničkoj stanici u Drezdenu.

Inače, državljanin BiH, koji je danas optužen, nalazio se u Hrvatskoj i nije bio dostupan njemačkim vlastima. Izručen je tek decembra prošle godine i tada je odmah smješten u pritvornu jedinicu.

