Državljanin BiH osuđen uslovno zbog proganjanja i udaranja bivše partnerke

AJZENŠTAT - E.A. (36), državljanin BiH, sa boravištem u Beču, osuđen je danas uslovno na tri mjeseca zatvorske kazne zbog proganjanja i nanošenja tjelesnih povreda bivšoj partnerki.

Na suđenju koje je održano u Ajzenštatu E.A. je poricao sve optužbe, posebno one koje se odnose da joj je nanio tjelesne povrede, ali nije uspio dokazati svoju nevinost.

Naime, kako prenose austrijski mediji, on i bivša partnerka (33) su godinama bili u vanbračnoj vezi, iz koje imaju zajedničkog sina. Međutim, nakon raskida veze, on je počeo da je proganja. Prema izjavi svjedoka, slao je bezbroj poruka dnevno, te je zvao minimalno 30 puta. Ipak, ona ga nije prijavljivala sve do decembra mjeseca prošle godine, kada ju je navodno udario tako jako da je pala.

“Nikada je nisam udario, to jednostavno nije istina”, rekao je danas E.A. pred sudom.

Čak i kada ga je zamolila da joj više ne šalje poruke niti je zove, on ju je samo ignorisao. Navodno je njenim rođacima govorio da će ubiti svakog s kim bude bila.

Danas je u sudu svjedočila upravo jedna rođaka, za koju je tužilaštvo navelo da je kredibilan svjedok. Uprkos činjenici da on porekao sve optužbe, sudija je presudila tri mjeseca uslovne zatvorske kazne. Presuda još uvijek nije konačna jer je optuženi zatražio dodatno tri dana za konsultacije s obzirom da se sam branio pred sudom.