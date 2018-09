Državljanin BiH pijan udario staricu u Beču i pobjegao

BEČ - Austrijska policija riješila je slučaj saobraćajne nesreće u kojoj je u utorak teško povrijeđena 69-godišnja pješakinja.

Staricu je u ulici Lincer u 14. bečkom okrugu Pencing oborio nepoznati vozač koji se potom udaljio s mjesta nesreće, piše OE24.

Dok je pješakinja prebačena u bolnicu s teškim povredama, opasnim po život, policija je na mjestu nesreće pronašla trag automobila koji je udario.

Bio je to desni retrovizor koji će dovesti do otkrivanja nesavjesnog vozača. Na pronađenom retrovizoru bio je serijski broj modela – Mercedesa CLK – a uvidom u registar vozila došlo se do 33-godišnje vlasnice automobila.

Ona je policiji objasnila da je prije izvjesnog vremena prodala automobil poznaniku državljaninu BiH.

Krug je zatvoren kada je policija pokucala na vrata 61-godišnjaka koji je rekao da se ne sjeća detalja nesreće jer je bio pijan.

Akter nesreće je uhapšen dok se u međuvremenu stabilizovalo zdravstveno stanje žrtve koja je sada van životne opasnosti.

(Radiosarajevo.ba)