Državljanina BiH uhapšen dok je postavljao eksploziv na bankomat

ŠTUTGART – Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je sa još dva saučesnika dok su pokušavali da dignu bankomat koji se nalazi u filijali jedne njemačke banke.

Kako prenose mediji, 26-godišnji državljanin BiH, zajedno sa još 23-godišnjaka izabrao je bankomat u blizini Štutgarta, taćnije u Bitighajmu, gdje su postavili eksploziv na bankomat. Međutim, kada su pokušali da aktiviraju eksploziv, upali su direktno u ruke pripadnika SEK-a, koji su već ranije bili obaviješteni o dešavanjima u blizini banke.

Inače, specijalna jedinica SEK je uspjela da spriječi eksploziju i odmah izvršila tri hapšenja.

Oni su danas izvedeni pred istražnog sudiju u Okružnom sudu u Štutgartu, a zatim su sprovedeni u Stamhajm zatvor.

“Istraga o ovom slučaju je u toki”, rekao je portparol javnog tužilaštva u Štutgartu. On je dodao da su sva trojica već poznata policiji.

Inače, i da su došli do novca, ne bi mogli ništa sa njim jer je bankomat bio obezbjeđen elektrohemijskom zaštitom, tj. i da su došli do novca, on bi bio obojen i samim time, neupotrebljiv.

