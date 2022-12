Državljanin BiH uhapšen nakon prijetnji djevojci i napada na policiju

SALCBURG – Austrijska policija uhapsila je 31-godišnjeg državljanina BiH zbog prijetnji svojoj djevojci, a zatim i napada na policijske službenike tokom privođenja.

Naime, kako prenose austrijski mediji, policija je juče u popodnevnim satima primila dojavu da u jednom salcburškom supermarketu mladić napao djevojku, uz prijetnje da će je udariti. Kako su svjedoci ispričali, njih dvoje su, po svemu sudeći, u vezi, ali je došlo do burne rasprave i on je zgrabio djevojku, inače državljanku Njemačke, za vrat, prijeteći joj da će je udariti u glavu. Svjedoci iz supermarketa su ispričali da je navodno rekao: “Stani, brojaću do tri, ako ne staneš, udariću te!”

Iako su iz supermarketa odmah pozvali policiju, on je već izašao i policija ga je presrela na Mirabelplacu. Pokušao je da im pobjegne, a kada su mu se približili, jednog policijskog službenika je udario u grudi, odgurujući ga od sebe. Ipak, policija je uspjela da ga savlada i on je sproveden u pritvor.

Tokom pretresa u pritvoru, kod njega je pronađeno dva grama supstance koja podsjeća na kanabis, te nekoliko tableta. Brzim testom utvrđeno je da je pozitivan na narkotike i to na nekoliko supstanci. Policija ga je prijavila za napad na službeno lice, ali i za nelegalno posjedovanje narkotika. Inače, mediji prenose da je uhapšeni od ranije poznat policiji, te da ima nekoliko zabrana koje su još uvijek na snazi.