Državljanin BiH zbog greške policije ostaje u Švajcarskoj

COFINGEN – Državljanin Bosne i Hercegovine, kojeg su švajcarski mediji predstavili kao Ivana, uspio da je dobije sudsku bitku za ostanak u Švajcarskoj, a sve zbog greške policije kantona Argau.

Naime, on je svojevremeno priveden i policiji je priznao da je ugovorio fiktivni brak za 20.000 franaka. Međutim, s obzirom da je policija napravila određene greške tokom istrage, Ivan ostaje u Švajcarskoj do daljnjeg, a njegov slučaj će preuzeti viša sudska instanca.

Kako prenose švajcarski mediji, riječ je o slučaju koji je razotkrio šemu fiktivnih brakova kojima se imigranti služe kako bi legalizovali svoj boravak u ovoj zemlji.

Zanimljivo, Ivan je još u oktobru prošle godine priznao da mu je obećano 20.000 franaka kako bi sklopio brak iz interesa. On je to i učinio, ali je bračna zajednica doživjela krah:

„Dogovor je bio da da odemo u BiH, gdje smo sklopili brak. To sam i učinio i sutradan se vratio u Švajcarsku“, rekao je on. On dodaje da mu je za taj brak obećano 20.000 franaka, od čega je dobio polovinu novca. Na pitanje istražnog sudije kako je došlo do kraha bračne zajednice, svjedok je kratko odgovorio:

„Nije potrajalo jer sam ubrzo uhapšen“, rekao je on iskreno.

Sada će ovaj slučaj preuzeti viša sudska instanca, a datum novog suđenja nije određen.

