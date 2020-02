Državljanin Hrvatske prijavljen da nije platio hotel u Tesliću

DOBOJ - Državljanin Hrvatske prijavljen je da je napustio hotel u Tesliću, a da nije izmirio svoje obaveze, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

On je, kako se navodi u saopštenju, u hotelu boravio od petka do nedjelje, 7. do 9. februara, a dežurni tužilac Okružnog javnog užilaštva Doboj izjasnio se da je izvršeno krivično djelo prevara.

Policijskoj stanici Modriča juče je prijavljeno da je u prethodnih sedam dana nepoznata osoba u trgovinskom objektu u ovoj opštini platilo robu novčanicom u apoenu od 100 KM, za koju se sumnja da je falsifikovana.

Policijskoj stanici Petrovo juče je prijavljeno da je u prethodnih sedam dana na području ove opštine izvršena bespravna sječa šume.

Istog dana je Policijskoj stanici Derventa prijavljeno da su u prethodnih nekoliko dana na području ove opštine iz neobezbijeđenog pomoćnog objekta otuđeni motorna pila i električni alat, kao i da je na jednoj stambenoj zgradi uočena neovlaštena potrošnja električne energije.