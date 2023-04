Državljaninu BiH sudi se zbog napada na belgijske policajce tokom intervencije

KORTRIJK – Državljanin BiH i njegova supruga pojavili su se danas u sudu u belgijskom gradu Kortrijk, gdje im se sudi zbog napada na policajce tokom intervencije oktobra, 2022. godine.

Naime, 30. oktobra, 2022. godine policija je dobila poziv zbog porodičnog nasilja u mjestu Izegem, da bi ih ovaj bračni par napao: on je navodno podivljao kada ih je vidio, a ona je, pokušavajući da pomogne suprugu, počela policajce da grebe po licu. Kada su pokušali da ga obuzdaju i stave u kola, ona je ponovo krenula na policajce, ali ovaj put je policajku udarila u stomak, zbog čega je ona završila na bolovanju. Navodno, policajka je zadobila i nekoliko šavova na licu.

Kada su ih konačno uspjeli prebaciti do policijske stanice, ispostavilo se da se nisu smirili, pa sui h nastavili obuzdavati u stanici. O tome u kakvom stanju su bili oboje svjedoči i to da je on, nakon što je pritvoren, počeo da otkida komade zida u pritvorskoj ćeliji. Inače, identitet muškarca se ne navodi, osim podatka da ima prijavljeno boravište u Bosni i Hercegovini.

Danas na sudu su se oboje branili da su bili pod uticajem alkohola. Ukoliko budu osuđeni, on bi mogao dobiti šest, a ona osam mjeseci zatvora. Presuda je zakaza za 26. april.