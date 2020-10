Dubičanin oboren iz invalidskih kolica i premlaćen

KOZARSKA DUBICA - Samid Bačić (61) iz Kozarske Dubice brutalno je pretučen u ovom gradu i zadobio je po život opasne povrede kada ga je napadač oborio iz invalidskih kolica, a zatim počeo udarati po glavi i tijelu.

Zbog sumnje da ga je pretukao, policija je uhapsila njegovog sugrađanina Nermina M. (39).

Prethodno je dubičkoj policiji 17. oktobra oko 20.20 prijavljeno da na kolovozu u Unskoj ulici leži muškarac s povredama. Kada su otišli na mjesto događaja, policajci su utvrdili da je u pitanju Bačić, koji je inače lice s invaliditetom.

"U momentima napada Bačić je oboren iz invalidskih kolica na zemlju, a potom ga je napadač, uglavnom rukama, izudarao po glavi i tijelu. Nanesene su mu povrede opasne po život", rekli su izvori "Nezavisnih" upućeni u istragu.

Kako kažu mještani koji odlično poznaju Bačića, on je problematičnog ponašanja te je sklon alkoholu.

"Tog dana Samid je prolazio tom ulicom gdje se kod jedne žene okupljaju on i Nermin te dvije žene. Oni su se tu družili. Bačić je možda bio pijan, ali nisam siguran u to. Znao je dosta psovati. Čuo sam da je psovao Nermina te da ga je on smirivao. Odjednom je Nerminu pukao film i udario je Bačića. Kad je ovaj pao na asfalt, počeo je krvariti. Potom je Nermin zvao policiju i Hitnu", kažu naši sagovornici te dodaju da su na mjestu napada ostali krvavi tragovi.

Kako ističu Dubičani, Bačić živi sam, a često su mu pomagali članovi Udruženja mladih "Fokus" Kozarska Dubica.

"Bačić je imao gangrenu, zbog čega mu je u Gradišci amputirana noga. Humani ljudi iz Udruženja mladih 'Fokus' Kozarska Dubica htjeli su da mu pomognu, da mu se u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr Miroslav Zotović' u Banjaluci ugradi proteza, ali to Bačić psihički nije mogao podnijeti. Zato je vraćen kući i od tada je u invalidskim kolicima", rekao je naš izvor.

U Udruženju mladih "Fokus" Kozarska Dubica rekli su da detalje o ovom napadu ne znaju, ali ističu da su Samidu svakodnevno pomagali.

"Mi smo mu kuću sredili, hranu mu svakodnevno nosili te obezbjeđivali drva za ogrev. Nadam se da će se što prije oporaviti", rekao je za "Nezavisne" Nedim Krivdić, predsjednik Udruženja mladih "Fokus".

Iz Univerzitetskog kliničkog centra RS u Banjaluci, gdje je Bačić hospitalizovan, kažu da je pacijent sanitetskim vozilom Doma zdravlja Kozarska Dubica dovezen 18. oktobra u 1.47 u Urgentni centar UKC RS.

"Pacijent je hospitalizovan u Klinici za neurohirurgiju. Prema riječima načelnice ove klinike, prof. dr Vesne Ivanišević, pacijent je zadobio povredu glave, a dijagnostičke i terapijske procedure su u toku. Pacijent je trenutno stabilno, a sve dalje prognoze o njegovom zdravstvenom stanju su preuranjene", kažu za "Nezavisne" iz UKC RS.