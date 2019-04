Dubičanka pred kćerkom objesila psa na ogradu?

Na društvenim mrežama ovog vikenda objavljen je uznemirujući video video koji prikazuje mučnu scenu koja je zgrozila brojne građane Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Naime, kako se navodi u objavi na Facebooku A.L. iz Kozarske Dubice je objesila psa na ogradu i to pred očima svoje kćerke.

D.A, koji je objavio uznemirujući snimak i fotografije na Facebooku, u nedjelju je napisao sljedeće:

"A.L. je juče oko 17 ubila ni krivu ni dužnu kuju u našem voćnjaku pred očima svog djeteta. U videu možete vidjeti kako nije bila samoodbrana od psa, već ju je dozvala s hranom i zavezala špagu oko vrata, odvukla do ograde, zatim je zavezala kuju visoko za ogradu i stegla špagu da se udavi. Pas nije ni lajao niti je pokazivao bilo kakav vid nasilja, pa se stvarno pitam kako neko ima srca ubiti životinju ovako hladnokrvno pred očima svog djeteta".

On je sve vidio kada je pregledao snimke nadzorne kamere.

Brojni korisnici društvenih mreža šokirani su objavljenim snimcima i fotografijama, a, kako piše "Radiosarajevo.ba", policija je odmah izašla na mjesto događaja i protiv žene će biti podnesena krivična prijava.

Takođe, brojni Dubičani danas su najavili da će kontaktirati Centar za socijalni rad, s ozbirom na to da je pas ubijen pred očima djeteta.

U zavisnosti od težine učinjenog djela Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja RS predviđa novčane kazne, dok Krivični zakon predviđa i kazne zatvorom. U Republici Srpskoj novčane kazne se kreću u rasponu od 100 KM do 12.000 KM, dok su na nivou BiH one od 30 KM do 10.000 KM.