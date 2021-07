Dubička policija porodici oduzela vozilo kojim su prekrstarili pola Evrope

PRIJEDOR, KOZARSKA DUBICA - Kada je Emir Terzić, nastanjen u Danskoj, a porijeklom iz Prijedora, s porodicom krenuo da godišnji odmor provede u rodnom gradu, ni slutio nije da će mu policija na području Kozarske Dubice oduzeti vozilo, te vratiti tek sutradan, nakon čega je svoju tojotu hibrid na kraju morao voziti u ovlašteni servis u Banjaluci, što ga je koštalo i novca i vremena i sekiracije.

I ne samo to, bez vozila je, kako ističe, doslovno bio 12 dana, odnosno od 16. jula, kada mu je oduzeto i sutradan vraćeno, pa sve do juče, kada ga je iz servisa preuzeo, tako da je protekle nepune dvije sedmice, umjesto odmarajući, proveo brinući.

Terzić kaže da je tojotom na putu iz Danske, gdje s porodicom živi, do BiH, odakle je porijeklom, prekrstario praktično pola Evrope, i nigdje ga nije zaustavila policija, sve dok, praktično, nije došao nadomak kućnog praga, kada mu je u dubičkom naselju Knežica 16. jula, oko 23 sata, policijska patrola pokazala znak "Stop".

"Policija nas je zaustavila radi rutinske kontrole. Na vozilu su nam danske registarske oznake, a nakon kratke provjere rečeno nam je da je Interpol aktivirao potjernicu koja se podudara sa tablicama našeg automobila. Nakon detaljnijeg uvida u potjernicu, uočeno je da se s njom nisu podudarali ostali parametri, poput broja šasije automobila. Osim toga, policajci nisu znali ni iz koje države potiču tablice koje su na navodnoj potjernici", ističe Terzić u izjavi za "Nezavisne novine".

Terzići su potom, kako tvrde, stupili u kontakt s danskom policijom, čiji su pripadnici nakon kratke provjere na engleskom jeziku saopštili kolegama u Knežici da vozilo nije ni na kakvoj listi te da je sve "čisto".

Njihovo vozilo je, ističu, kupljeno novo, u ovlaštenom servisu, što takođe anulira svako zrno sumnje u neregularnost.

"Od 23 sata do tri ujutru mi smo bili na ulici. Radili su neke telefonske provjere. Patrola je na kraju ipak insistirala da se auto zaplijeni te smo mi morali da potpišemo potvrdu o oduzimanju auta kod policajca u Kozarskoj Dubici. Nakon potpisane potvrde, mi smo pušteni u ranim jutarnjim satima, te smo se morali sami snaći za prevoz do Prijedora. Auto je hibridni, te je zbog dugog rada na parking-poziciji ostao bez strujnog napajanja, pa je šlep-službom prebačen do Policijske stanice u Kozarskoj Dubici", priča Emir Terzić.

Prema njegovim riječima, tek sljedeći dan, odnosno 17. jula, policija im je saopštila da mogu preuzeti vozilo, ali da je ono, prema njihovom nahođenju, još na potjernici.

"S obzirom na to da auto nije bio u voznom stanju, prebačen je u Banjaluku u ovlašteni servis, te je za dalju vožnju osposobljen tek juče. Na vozilu je, naime, trebalo zamijeniti akumulator", ispričao je Terzić.

On naglašava da je ogorčen, jer sličan problem nikada nije imao budući da je čist pred zakonom, a najmanje je očekivao da se to desi u državi gdje je rođen.

Iz Policijske uprave Prijedor potvrdili su da su njihovi policajci 16. jula, oko 23 sata, na magistralnom putu Prijedor - Kozarska Dubica, u mjestu Knežica, zaustavili i kontrolisali tojotu danskih registraskih oznaka, kojim je upravljao E.T. iz Danske.

"Izvršenim provjerama po registarskim oznakama utvrđeno je da je za vozilom raspisana Interpol potraga, nakon čega je vozilo privremeno oduzeto. O navedenom je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, a nakon izvršenih dodatnih provjera, 17. jula, oko 15.50, vozilo je vraćeno vlasniku. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor i dalje preduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti raspisivanja potrage", kažu za "Nezavisne" iz PU Prijedor.