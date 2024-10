Dvije varijante stravičnog ubistva sestre (7) iz Srbije u Lajpcigu

Porodica iz Srbije doživjela je nezapamćen zločin i tragediju! Djevojčica (13) izbola je u petak nasmrt svoju mlađu sestru (7) u porodičnom stanu u Lajpcigu u Njemačkoj.

Sestre su bile same, tvrde njihovi poznanici za Kurir, dok su njihove dvije starije sestre bile u školi. Otac djevojčica bio je na poslu, dok je majka boravila u Srbiji.

Zločin se dogodio u petak oko 19.15 časova u stanu u lajpciškom okrugu Klajncšoher, gdje je živjela porodica iz Tutina. Nakon ubistva, djevojčica je pozvala policiju i Hitnu pomoć, koja je transportovala njenu sedmogodišnju sestru, ali je ona usljed zadobijenih povreda preminula u lokalnoj bolnici.

"Porodica je porijeklom iz Tutina, ali žive i rade u Njemačkoj. Imaju četiri kćerke i nikada nije bilo problema među njima. Nikakvog nasilja da smo čuli, sasvim normalna porodica koja je često dolazila u Srbiju", kaže poznanik ove porodice i opisuje kobnu noć kada je ova porodica izgubila dvije kćerke.

Oni su tu noć izgubili dvije kćerke. Jedna im je ispod zemlje, a druga u psihijatrijskoj ustanovi i to sa 13 godina. Kako su nam rekli poznanici koji žive tamo, djevojčice su same bile u stanu i to nije ništa neuobičajeno, jer su i ranije same bile s obzirom na to da im roditelji rade.

Prema tvrdnjama poznanika porodice, majka djevojčica bila je van zemlje.

Dvije starije devojčice koje imaju 15 i 16 godina bile su u školi, dok je njihov otac radio. Majka djevojčica bila je u Srbiji navodno, kako bi produžila boravišnu vizu. Ništa nije ukazivalo da će se desiti nešto ovako strašno. Postoje dvije verzije, jedna je da su se njih dvije igrale neke opasne igre i da su koristile noževe i da je tako došlo do ubistva, a druga je da je starija sestra nakon svađe izbola mlađu", kaže sagovornik ovog portala i dodaje:

"Devojčica koja je naudila sestri bila je cijela krvava, ali je pozvala policiju i Hitnu pomoć. Rekla im je navodno da joj je sestra izbodena i da mnogo krvari. Ljekari su došli i zatekli malu djevojčicu u lokvi krvi, davali su joj male šanse da preživi. Reanimirali su je u sanitetu, ali je kasnije, kako sam čuo, preminula u bolnici. Nije joj bilo spasa".

Djevojčica-ubica zbrinuta je u specijalnu psihijatrijsku kliniku, kako su naveli i nadležni u Njemačkoj, izvještavajući o ovom jezivom slučaju.

Policija je obavijestila roditelje koji su zanijemili od šoka. Majci je, kako sam čuo, pozlilo kada je saznala da je ostala bez mezimice, a još veći šok uslijedio je kada je saznala kako je nastradala - navodi naš izvor koji je želio da ostane anoniman.

Da podsjetimo, djevojčica koja je naudila sestri zbrinuta je u zdravstvenoj ustanovi i nije još uvijek saslušana u Javnom tužilaštvu u Lajpcigu. Kada se stvore uslovi za to, ona će biti saslušana. Istražitelji, kako su prenijeli njemački mediji, od petka utvrđuju sve činjenice zločina, a uzeli su i krvavo oružje koje je nađeno u stanu.

