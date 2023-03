Eksplodirala bomba u poliklinici poznatog mostarskog doktora

MOSTAR - Mostarce je sinoć uznemirila eksplozija u središtu grada. Bomba je bačena na polikliniku poznatog mostarskog doktora Milenka Bevandu.

U zgradi gdje se nalazi poliklinika žive brojni stanari u stambenom objektu 'Mljekara', dok se u neposrednoj blizini te prometne ulice nalaze i mostarski vatrogasci, brojni drugi stambeni i ugostiteljski objekti.

Mostarski doktor i bivši dekan Medicinskog fakulteta Milenko Bevanda za hercegovina.info potvrdio je da je bomba bačena na balkon njegove poliklinike.

"Da, to je istina. Vjerujte da ja to nisam htio ni gledati i teško mi je trenutačno o tome pričati. Stvarno nemam pojma, ja sam običan doktor. Svi koji me znaju mogu reći da sam svima pomogao, a nikome nisam štetu napravio. Tako da s te strane sigurno nije ništa, a što je drugo u pitanju valjda će neko drugi reći konkretnije. Ne mogu nagađati o stvarima, znam da su se iznenadili svi koji me poznaju. Treba vidjeti o čemu se radi, je li ciljano ili je greška, ali to je već na drugima...", ispričao je dr Bevanda.

Prilikom napada nije bilo ozlijeđenih, a policija je do kasnih večernjih sati vršila očevid.