Osumnjičeni da su milionski posao namjestili firmi s jednim radnikom

TUZLA - Enver Bijedić, predsjednik Socijaldemokrata BiH i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, uhapšen je danas zajedno sa još pet osoba u sklopu akcije SIPA kodnog naziva "Rudnik".

Akcija je izvedena po nalogu Kantonalnog tužilaštva TK i naredbi Općinskog suda Tuzla, a pretreseni su stambeni i poslovni objekti te pokretne stvari na devet lokacija u Tuzli, Gračanici i Živinicama.

Istraga je otvorena protiv Envera Bijedića, protiv Amira Sušića, Amira Tursunovića i Aziza Čačkovića odgovornih osoba koje obavljaju ili su obavljale rukovodeće funkcije u Rudniku Soli, te protiv odgovornih osoba firme "Mining&Drilling" iz Gračanice, Atifa i Dženana Mujkića.

"Istraga se vodi zbog postojanja sumnje da je postignut dogovor ili zavjera među šest osumnjičenih sa ciljem da se jedan vrlo složen skup posao povjeri privrednom društvu koje nema iskustva u tim poslovima. Sumnja se da je koordinirana radnja osumnjičenih dovela do toga da posao vrijedan 5,5 miliona KM, od koga zavisi proizvodnja, ne samo u Rudniku soli Tetima nego i u Solani i Fabrici sode, povjeri preduzeću sa jednim zaposlenim", rekao je danas Dalibor Bingas, tužilac kantonalnog Tužilaštva.

Istraga je otvorena prije godinu dana i do sada je utvrdila da pomenuta firma "Maininig&Driling" iz Gračanice, osim što ima jednog zaposlenog, nema reference, niti potrebnu opremu.

Osumnjičeni su, nastavlja Bingas, znajući za to sve, insistirali da ovo privredno društvo dobije posao, a to je rezultiralo potpisivanjem ugovora prošle sedmice.

Predmet je formiran na osnovu anonimnih prijava osoba koje su izrazile sumnju u namještanje tendera za izvođenje radova u istražno-eksplotacionim bušotinama.

Izuzećem video snimaka sa jednog tržnog centra, istražitelji su otkrili da se sastaju Amir Sušić sa Atifom i Dženanom Mujkićem, a već su postojale sumnje za namještanje tendera, a nakon toga su bili predmet posebnih istražnih radnji, odnosno, prisluškivanja telefona gdje se ustanovljene međusobne komunikacije ali komunikacije sa drugim osobama od kojih su danas, također, oduzeti telefoni. Istraga je išla u tri faze.

"Jedna faza je bila u vrijeme dok je v.d. bio Amir Sušić koji je u martu smjenjen zbog neposluha prema uputama i naredbama Vlade TK kada je u pitanju provođenje ovog tendera. U drugoj fazi došlo je do imenovanja drugog direktora. Oba direktora su bila predlagana i birana od strane Nadzornog odbora i na prijedlog partije Socijaldemokrati. Tako se utvrdilo da postoji komunikacija sa Enverom Bijedićem i došlo je do proširenja istrage i na telefon koji je koristio", pojasio je Ćazim Serhatlić, tužilac Kantonalnog tužilaštva.

Serhatlić je dodao da , kada se vidjelo da se pokušava namjestiti pomenutoj firmi, tender je tada obustavljen jer je druga firma, porijeklom iz Bugarske ispunjavala sve uslove što nije bio slučaj sa firmom iz Gračanice.

"Direktor je donio odluku da se tender obustavlja. Tadašnji direktor Mirnes Mujkić podnosi ostavku, a na njegovo mjesto dolazi Aziz Čačković. Ponovo po prijedlogu Socijaldemokrata. Direktor Čačković je iskorištavajući ovlaštenja direktora, kršeći pravilnik o javnim nabavkama, imenovao posebnu komisiju i podbe ljude u njoj da bi se ugovor mogao dodijeliti firmi iz Gračanice", rekao je Serhatlić.

On dodaje da je u međuvremenu predstavnike firme, kontaktirao ne samo Čačković, već i Bijedić i sve je to rezultiralo dodjelom posla toj firmi. Serhatlić je rekao da su svi dokazi vodili do Bijedića.

"Njemu se na teret stavljaju dva krivična djela. Udruživanje radi činjenja krivičnog djela i primanje dara i drugih oblika koristi i trgovina uticajem. Obzirom na uticaj koji on ima, izvšrio je udruživanje više lica, direktora u Rudniku soli, Nadzornog odbora i da oni mogu izvršavati njegove upute", ističe Serhatlić.

Dodaje da ja u ranijim objavljivanim tenderima Rudnika, za nepredviđene naknadne radove, predviđena naknada od 5 % u odnosu na vrijednost. Novim ugovorom i tenderom, trokškovi su povećani na 20 % što znači da je firma mogla ići na 1,1 milion KM naknade u toku ugovora.

Oglasila se saopštenjem i stranka Socijaldemokrati BiH navodeći da će osigurati punu saradnju sa Tužilaštvom i neće braniti ničiji nezakoniti postupak, a posebno ne onaj koji se u skladu sa zakonom utvrdi i dokaže.

"Indikativno je da se istraga vodi za slučaj u kome je najpovoljniji ponuđač pobijedio sa ubjedljivo jeftinijom ponudom (oko 5 miliona), dok je procijenjena vrijednost bila oko 8 miliona KM. Nameće se pitanje da li su možda oni koji su željeli da Rudnik i država plate 8 umjesto 5 miliona KM napravili problem potencijalno zainteresiranim za veću cijenu", naveli su iz ove stranke.